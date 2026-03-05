Kils AIK J18 bröt tuffa sviten med 4–3 mot Malung

Kils AIK J18 vann med 4–3 mot Malung

Oscar Bill med två mål för Kils AIK J18

Kils AIK J18:s tredje seger för säsongen

Det blev fyra raka nederlag i U18 regional väst fortsättning vår herr för Kils AIK J18. Men på torsdagen borta mot Malung kom trendbrottet. Matchen i Malungs Ishall slutade 3–4 (1–0, 0–2, 2–2).

Wilgot Kareliusson Borg gjorde 1–0 till Malung efter 9.37 framspelad av Ville Nygren och Linus Pelsholen.

Efter 18.10 i andra perioden slog Viggo Persson till på pass av Sigge Kresnik Wiman och Oscar Bill och kvitterade för Kils AIK J18. Lucas Gadde gjorde dessutom 1–2 efter 19.38 framspelad av Viggo Persson.

Kils AIK J18 gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 1–2 till 1–4, båda målen av Oscar Bill och punkterade matchen.

Arvid Fransson och Samuel Frisk Wesström reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–4 kom inte Malung.

Oscar Bill gjorde två mål för Kils AIK J18 och spelade fram till ett mål.

Med en omgång kvar är Malung på sjunde plats i tabellen medan Kils AIK J18 är på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Malung med 6–5.

Malung tar sig an VIK Hockey U18 i nästa match hemma söndag 8 mars 16.00. Kils AIK J18 möter samma dag 12.40 IFK Arboga J18 hemma.

Malung–Kils AIK J18 3–4 (1–0, 0–2, 2–2)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Malungs Ishall

Första perioden: 1–0 (9.37) Wilgot Kareliusson Borg (Ville Nygren, Linus Pelsholen).

Andra perioden: 1–1 (38.10) Viggo Persson (Sigge Kresnik Wiman, Oscar Bill), 1–2 (39.38) Lucas Gadde (Viggo Persson).

Tredje perioden: 1–3 (42.56) Oscar Bill, 1–4 (46.02) Oscar Bill (Sigge Kresnik Wiman, Lucas Gadde), 2–4 (50.07) Arvid Fransson (Arvid Halvarsson, Elias Stridsberg), 3–4 (52.25) Samuel Frisk Wesström (Felix Ehrling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 3-0-2

Kils AIK J18: 1-0-4

Nästa match:

Malung: VIK Västerås HK, hemma, 8 mars 16.00

Kils AIK J18: IFK Arboga, hemma, 8 mars 12.40