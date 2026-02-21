Kevin Johansson stor matchhjälte för Karlskrona mot Jonstorp

Karlskrona vann med 4–3 efter förlängning

Karlskronas Kevin Johansson tvåmålsskytt

Tredje förlusten i följd för Jonstorp

Kvittering till 3–3 efter 19.05 i sista perioden. Sen avgörandet till 4–3 i förlängningen. Kevin Johansson stod för båda de sena målen och blev stor matchhjälte för Karlskrona som tog en tung seger på bortaplan mot Jonstorp i U20 region syd topp 6 på lördagen. Matchen slutade 3–4 (1–1, 0–1, 2–1, 0–1) efter förlängning.

Karlskronas huvudtränare Joakim Jonasson tyckte till om matchen:

– En fysisk match där jag inte tycker vi gör de saker vi pratat om att vi ska göra. Starkt att kvittera och sedan avgöra i sudden death, det tar vi med oss inför fortsättningen.

Karlskrona vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Jonstorp.

Kevin Johansson med två mål för Karlskrona

Vilmer Bengtsson gav Jonstorp ledningen efter 7.20 med assist av Petter Olsson och Victor Johansson. Karlskrona kvitterade till 1–1 efter 10.06 när Loke Telleborn slog till framspelad av Oliver Heinonen och Ville Nyberg.

Karlskrona gjorde också 1–2 efter 6.22 i andra perioden när León Lindgren slog till framspelad av Kevin Johansson och Benjamin Adolvsson.

Därefter fixade Jonstorps Petter Olsson och Sam Holmberg att laget vände underläge till ledning med 3–2.

Karlskrona kvitterade till 3–3 genom Kevin Johansson med 55 sekunder kvar att spela.

Matchvinnare för bortalaget Karlskrona blev Kevin Johansson som 58 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Kevin Johansson gjorde två mål för Karlskrona och spelade dessutom fram till ett mål.

Jonstorp har en vinst och fyra förluster och 10–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Karlskrona har tre vinster och två förluster och 13–14 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Karlskrona HK vunnit.

Jonstorp–Karlskrona 3–4 (1–1, 0–1, 2–1, 0–1)

U20 region syd topp 6, Jonstorps Ishall

Första perioden: 1–0 (7.20) Vilmer Bengtsson (Petter Olsson, Victor Johansson), 1–1 (10.06) Loke Telleborn (Oliver Heinonen, Ville Nyberg).

Andra perioden: 1–2 (26.22) León Lindgren (Kevin Johansson, Benjamin Adolvsson).

Tredje perioden: 2–2 (47.29) Petter Olsson, 3–2 (55.37) Sam Holmberg (Eric Ejlertsson, Eric Stjärnborg), 3–3 (59.05) Kevin Johansson (Olle Sandell, Ludwig Folbert).

Förlängning: 3–4 (60.58) Kevin Johansson (Oliver Heinonen, Anton Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 1-2-2

Karlskrona: 3-0-2