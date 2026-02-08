Kevin Grundin matchvinnare när Tierps HK U18 slog Järna

Tierps HK U18-seger med 5–2 mot Järna

Kevin Grundin gjorde två mål för Tierps HK U18

Nils Rudholm matchvinnare för Tierps HK U18

Tierps HK U18 besegrade Järna på hemmaplan i söndagens match i U18 allettan östra fortsättningsserie. 5–2 (3–0, 0–1, 2–1) slutade matchen.

Resultatet innebär att Järna nu har fyra förluster i rad.

Tierps HK U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.14 i mitten av perioden.

Efter 16.47 i andra perioden slog Isac Ljungcrantz till framspelad av Maliik Hellqvist Ekendahl och Melvin Lindholm och reducerade åt Järna.

Tierps HK U18 gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 3–1 till 5–1, målen av Kevin Grundin och Troy Södergren. Målen punkterade matchen.

Marcus Söderman reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte Järna. Tierps HK U18 tog därmed en säker seger.

Tierps HK U18:s Nils Rudholm stod för ett mål och två assists.

Den 24 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Järna Ishall.

Torsdag 12 februari möter Tierps HK U18 IK Göta borta 20.00 och Järna möter Väsby hemma 19.30.

Tierps HK U18–Järna 5–2 (3–0, 0–1, 2–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vegahallen

Första perioden: 1–0 (4.04) Kevin Grundin (Nils Rudholm), 2–0 (13.05) Kevin Larsson, 3–0 (13.18) Nils Rudholm (Hugo Vindeland, Oliver Hansson).

Andra perioden: 3–1 (36.47) Isac Ljungcrantz (Maliik Hellqvist Ekendahl, Melvin Lindholm).

Tredje perioden: 4–1 (50.12) Kevin Grundin (Kevin Larsson, Nils Rudholm), 5–1 (50.45) Troy Södergren (Elias Karlsson, Elmer Parling), 5–2 (59.23) Marcus Söderman (Nick Kronholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tierps HK U18: 2-1-2

Järna: 1-1-3

Nästa match:

Tierps HK U18: IK Göta, borta, 12 februari 20.00

Järna: Väsby IK HK, hemma, 12 februari 19.30