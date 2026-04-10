Kempe bakom Los Angeles seger mot Vancouver

Det blev Los Angeles som gick segrande ur mötet med Vancouver i NHL på hemmaplan, med 4–1 (2–1, 1–0, 1–0).

Segern var Los Angeles fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Vancouver nu har fyra förluster i rad.

Los Angeles tog ledningen i början av första perioden genom Adrian Kempe.

Vancouver kvitterade till 1–1 genom Marcus Pettersson efter 14.17.

Los Angeles tog ledningen på nytt genom Joel Armia på pass av Scott Laughton efter 15.48 i matchen.

Efter 19.31 i andra perioden slog Adrian Kempe till återigen på pass av Joel Edmundson och Artemi Panarin och gjorde 3–1.

9.17 in i tredje perioden nätade Los Angeles Trevor Moore framspelad av Alex Laferriere och Mikey Anderson och ökade ledningen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Los Angeles Kings vunnit.

I nästa match möter Los Angeles Edmonton hemma på lördag 11 april 22.00. Vancouver möter San Jose söndag 12 april 04.00 borta.

Los Angeles–Vancouver 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 1–0 (1.29) Adrian Kempe (Brandt Clarke, Artemi Panarin), 1–1 (14.17) Marcus Pettersson (Brock Boeser, Liam Öhgren), 2–1 (15.48) Joel Armia (Scott Laughton).

Andra perioden: 3–1 (39.31) Adrian Kempe (Joel Edmundson, Artemi Panarin).

Tredje perioden: 4–1 (49.17) Trevor Moore (Alex Laferriere, Mikey Anderson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 4-1-0

Vancouver: 1-0-4

Nästa match:

Los Angeles: Edmonton Oilers, hemma, 11 april 22.00

Vancouver: San Jose Sharks, borta, 12 april 04.00