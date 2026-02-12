Karlskronas fina svit håller i sig efter 6–3 mot Tranås J18

Seger för Karlskrona med 6–3 mot Tranås J18

Karlskronas femte seger på de senaste sex matcherna

Svante Klein med två mål för Karlskrona

Karlskrona är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Tranås J18 hemma i NKT Arena på torsdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 6–3 (2–0, 2–3, 2–0) innebär att Karlskrona nu har fyra segrar i följd i U18 regional syd vår.

Oliver Ulander gjorde avgörande målet

Svante Klein gjorde 1–0 till Karlskrona efter bara elva sekunder på passning från Oliver Hallin och Albin Bjarkå. 2–0 kom efter 11.53 när Svante Klein på nytt fick träff efter förarbete från Albin Bjarkå och Hampus Ullberg.

I andra perioden var det i stället Tranås J18 som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 4–3.

7.29 in i tredje perioden slog Viggo Wahlqvist till och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 6–3-mål med 22 sekunder kvar att spela genom Max Frykberg framspelad av Svante Klein och Hampus Ullberg. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

Karlskronas Hampus Ullberg stod för ett mål och två assists och Svante Klein gjorde två mål och ett målgivande pass.

Det här betyder att Karlskrona är kvar i serieledning och Tranås J18 stannar sist, på tionde plats, i serien.

Lagens första möte för säsongen vann Karlskrona med 11–2.

På söndag 15 februari 14.00 spelar Karlskrona borta mot Tingsryd och Tranås J18 hemma mot Olofström.

Karlskrona–Tranås J18 6–3 (2–0, 2–3, 2–0)

U18 regional syd vår, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (0.11) Svante Klein (Oliver Hallin, Albin Bjarkå), 2–0 (11.53) Svante Klein (Albin Bjarkå, Hampus Ullberg).

Andra perioden: 2–1 (23.10) Tore Lejon (Vincent Senewiratne), 2–2 (24.15) Wille Liljegren (Vincent Sjöö-Laisio), 3–2 (28.07) Hampus Ullberg (Max Frykberg), 4–2 (37.12) Oliver Ulander (Alvin Palmqvist), 4–3 (39.38) Vincent Sjöö-Laisio (Olle Gustafsson).

Tredje perioden: 5–3 (47.29) Viggo Wahlqvist, 6–3 (59.38) Max Frykberg (Svante Klein, Hampus Ullberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 4-0-1

Tranås J18: 1-0-4

Nästa match:

Karlskrona: Tingsryds AIF, borta, 15 februari 14.00

Tranås J18: Olofströms IK, hemma, 15 februari 14.00