Karlskrona vann toppmötet mot Troja-Ljungby U18
- Seger för Karlskrona med 5–1 mot Troja-Ljungby U18
- Karlskronas åttonde seger på de senaste nio matcherna
- Alvin Palmqvist matchvinnare för Karlskrona
Karlskrona tog en tung seger på bortaplan mot Troja-Ljungby U18 i toppmötet mellan ettan och tvåan i U18 regional syd vår på söndagen. Matchen slutade 1–5 (0–1, 1–3, 0–1).
Efter tre segrar i rad för Troja-Ljungby U18 tog det stopp. Karlskrona tog i stället fjärde segern i rad.
Olofström nästa för Karlskrona
Olle Willén gav Karlskrona ledningen efter sex minuters spel efter förarbete av Svante Klein och Romeo Lerebäck.
Karlskrona stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 0–1 till 0–4.
Troja-Ljungby U18 reducerade dock till 1–4 genom Isak Räsänen efter 19.58 av perioden.
12.34 in i tredje perioden satte Elis Backendal pucken på pass av Max Frykberg och Oliver Hallin och ökade ledningen.
Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.
I nästa match, torsdag 5 mars möter Troja-Ljungby U18 Oskarshamn borta i Be-Ge Hockey Center 19.40 medan Karlskrona spelar hemma mot Olofström 19.30.
Troja-Ljungby U18–Karlskrona 1–5 (0–1, 1–3, 0–1)
U18 regional syd vår, SP Arena
Första perioden: 0–1 (6.22) Olle Willén (Svante Klein, Romeo Lerebäck).
Andra perioden: 0–2 (23.13) Alvin Palmqvist (Olle Althini), 0–3 (31.28) Leo Björkman Jakobsson (Alvin Palmqvist, Oliver Ulander), 0–4 (37.05) Svante Klein (Edvin Svensson), 1–4 (39.58) Isak Räsänen (Philip Herrlin).
Tredje perioden: 1–5 (52.34) Elis Backendal (Max Frykberg, Oliver Hallin).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Troja-Ljungby U18: 3-0-2
Karlskrona: 4-0-1
Nästa match:
Troja-Ljungby U18: IK Oskarshamn, borta, 5 mars 19.40
Karlskrona: Olofströms IK, hemma, 5 mars 19.30
