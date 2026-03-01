Karlskrona vann toppmötet mot Troja-Ljungby U18

Seger för Karlskrona med 5–1 mot Troja-Ljungby U18

Karlskronas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Alvin Palmqvist matchvinnare för Karlskrona

Karlskrona tog en tung seger på bortaplan mot Troja-Ljungby U18 i toppmötet mellan ettan och tvåan i U18 regional syd vår på söndagen. Matchen slutade 1–5 (0–1, 1–3, 0–1).

Efter tre segrar i rad för Troja-Ljungby U18 tog det stopp. Karlskrona tog i stället fjärde segern i rad.

Olofström nästa för Karlskrona

Olle Willén gav Karlskrona ledningen efter sex minuters spel efter förarbete av Svante Klein och Romeo Lerebäck.

Karlskrona stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 0–1 till 0–4.

Troja-Ljungby U18 reducerade dock till 1–4 genom Isak Räsänen efter 19.58 av perioden.

12.34 in i tredje perioden satte Elis Backendal pucken på pass av Max Frykberg och Oliver Hallin och ökade ledningen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match, torsdag 5 mars möter Troja-Ljungby U18 Oskarshamn borta i Be-Ge Hockey Center 19.40 medan Karlskrona spelar hemma mot Olofström 19.30.

Troja-Ljungby U18–Karlskrona 1–5 (0–1, 1–3, 0–1)

U18 regional syd vår, SP Arena

Första perioden: 0–1 (6.22) Olle Willén (Svante Klein, Romeo Lerebäck).

Andra perioden: 0–2 (23.13) Alvin Palmqvist (Olle Althini), 0–3 (31.28) Leo Björkman Jakobsson (Alvin Palmqvist, Oliver Ulander), 0–4 (37.05) Svante Klein (Edvin Svensson), 1–4 (39.58) Isak Räsänen (Philip Herrlin).

Tredje perioden: 1–5 (52.34) Elis Backendal (Max Frykberg, Oliver Hallin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby U18: 3-0-2

Karlskrona: 4-0-1

Nästa match:

Troja-Ljungby U18: IK Oskarshamn, borta, 5 mars 19.40

Karlskrona: Olofströms IK, hemma, 5 mars 19.30