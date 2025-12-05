Karlskrona vann toppmötet mot Tranås med 2–1

Karlskrona vann med 2–1 efter förlängning

Karlskronas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Viktor Smeds matchvinnare för Karlskrona

Karlskrona tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Tranås i hockeyettan södra på fredagen med 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0) efter förlängning. En viktig seger i toppen av tabellen.

Segermålet för Karlskrona stod Viktor Smeds för efter bara 28 sekunder i förlängningen.

Segern var Karlskronas sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte bortasegern i rad.

Tranås–Karlskrona – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 3.44 in i andra perioden som Tranås tog ledningen genom Pontus Eklöf med assist av Petter Eklöf och Viktor Nilsson-Westlund.

7.29 in i tredje perioden slog Freddie Larsson till framspelad av Viktor Smeds och Hannes Lindström och kvitterade.

Stor matchhjälte för Karlskrona 28 sekunder in i förlängningen blev Viktor Smeds med det avgörande målet i förlängningen.

Det här var Tranås tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Karlskronas tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Tranås ligger kvar på tredje plats i tabellen och Karlskrona på andra plats.

När lagen senast möttes vann Karlskrona HK med 4–2.

I nästa omgång har Tranås Kungälv borta i Oasen, söndag 14 december 16.00. Karlskrona spelar hemma mot Dalen söndag 7 december 16.00.

Tranås–Karlskrona 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Tranås Åkeri Arena

Andra perioden: 1–0 (23.44) Pontus Eklöf (Petter Eklöf, Viktor Nilsson-Westlund).

Tredje perioden: 1–1 (47.29) Freddie Larsson (Viktor Smeds, Hannes Lindström).

Förlängning: 1–2 (60.28) Viktor Smeds (Freddie Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 3-2-0

Karlskrona: 4-0-1

Nästa match:

Tranås: Kungälvs IK, borta, 14 december

Karlskrona: HC Dalen, hemma, 7 december