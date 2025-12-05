Karlskrona vann toppmötet mot Tranås med 2–1
Följ HockeySverige på
Google news
- Karlskrona vann med 2–1 efter förlängning
- Karlskronas sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Viktor Smeds matchvinnare för Karlskrona
Karlskrona tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Tranås i hockeyettan södra på fredagen med 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0) efter förlängning. En viktig seger i toppen av tabellen.
Segermålet för Karlskrona stod Viktor Smeds för efter bara 28 sekunder i förlängningen.
Segern var Karlskronas sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte bortasegern i rad.
Tranås–Karlskrona – mål för mål
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.
Det var först 3.44 in i andra perioden som Tranås tog ledningen genom Pontus Eklöf med assist av Petter Eklöf och Viktor Nilsson-Westlund.
7.29 in i tredje perioden slog Freddie Larsson till framspelad av Viktor Smeds och Hannes Lindström och kvitterade.
Stor matchhjälte för Karlskrona 28 sekunder in i förlängningen blev Viktor Smeds med det avgörande målet i förlängningen.
Det här var Tranås tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Karlskronas tredje uddamålsseger.
Det här betyder att Tranås ligger kvar på tredje plats i tabellen och Karlskrona på andra plats.
När lagen senast möttes vann Karlskrona HK med 4–2.
I nästa omgång har Tranås Kungälv borta i Oasen, söndag 14 december 16.00. Karlskrona spelar hemma mot Dalen söndag 7 december 16.00.
Tranås–Karlskrona 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)
Hockeyettan södra, Tranås Åkeri Arena
Andra perioden: 1–0 (23.44) Pontus Eklöf (Petter Eklöf, Viktor Nilsson-Westlund).
Tredje perioden: 1–1 (47.29) Freddie Larsson (Viktor Smeds, Hannes Lindström).
Förlängning: 1–2 (60.28) Viktor Smeds (Freddie Larsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Tranås: 3-2-0
Karlskrona: 4-0-1
Nästa match:
Tranås: Kungälvs IK, borta, 14 december
Karlskrona: HC Dalen, hemma, 7 december
Den här artikeln handlar om: