Karlskrona vann toppmötet mot Tranås med 2–1

  • Karlskrona vann med 2–1 efter förlängning

  • Karlskronas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

  • Viktor Smeds matchvinnare för Karlskrona

Karlskrona tog en stark seger på bortaplan när man vann mot Tranås i hockeyettan södra på fredagen med 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0) efter förlängning. En viktig seger i toppen av tabellen.

Segermålet för Karlskrona stod Viktor Smeds för efter bara 28 sekunder i förlängningen.

Segern var Karlskronas sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte bortasegern i rad.

Tranås–Karlskrona – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Det var först 3.44 in i andra perioden som Tranås tog ledningen genom Pontus Eklöf med assist av Petter Eklöf och Viktor Nilsson-Westlund.

7.29 in i tredje perioden slog Freddie Larsson till framspelad av Viktor Smeds och Hannes Lindström och kvitterade.

Stor matchhjälte för Karlskrona 28 sekunder in i förlängningen blev Viktor Smeds med det avgörande målet i förlängningen.

Det här var Tranås tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Karlskronas tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Tranås ligger kvar på tredje plats i tabellen och Karlskrona på andra plats.

När lagen senast möttes vann Karlskrona HK med 4–2.

I nästa omgång har Tranås Kungälv borta i Oasen, söndag 14 december 16.00. Karlskrona spelar hemma mot Dalen söndag 7 december 16.00.

Tranås–Karlskrona 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Tranås Åkeri Arena

Andra perioden: 1–0 (23.44) Pontus Eklöf (Petter Eklöf, Viktor Nilsson-Westlund).

Tredje perioden: 1–1 (47.29) Freddie Larsson (Viktor Smeds, Hannes Lindström).

Förlängning: 1–2 (60.28) Viktor Smeds (Freddie Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 3-2-0

Karlskrona: 4-0-1

Nästa match:

Tranås: Kungälvs IK, borta, 14 december

Karlskrona: HC Dalen, hemma, 7 december

