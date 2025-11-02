Karlskrona vann hemma mot Troja-Ljungby U18

Karlskrona vann med 4–3 mot Troja-Ljungby U18

Emil Jakobsen Saaby matchvinnare för Karlskrona

Andra raka segern för Karlskrona

Hemmalaget Karlskrona tog en uddamålsseger i matchen mot Troja-Ljungby U18 i NKT Arena. Laget vann matchen i U18 regional syd fortsättning herr på söndagen med 4–3 (0–1, 3–1, 1–1).

Det var andra raka segern för Karlskrona, efter 4–0 mot Olofström i premiären.

Vita Hästen nästa för Karlskrona

Troja-Ljungby U18 tog ledningen efter 4.37 genom Albin Wilhelmsson på pass av Gustav Ekstrand. Karlskrona gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

Troja-Ljungby U18 reducerade dock till 3–2 genom Philip Einarsson efter 19.03 av perioden. Efter 11.30 i tredje perioden gjorde Karlskrona 4–2 genom Emil Jakobsen Saaby och kom allt närmare segern.

Gustav Ekstrand reducerade förvisso men närmare än 4–3 kom inte Troja-Ljungby U18.

Säsongens första möte lagen emellan vann IF Troja-Ljungby med 4–2.

I nästa omgång har Karlskrona Vita Hästen borta i Himmelstalundshallen, torsdag 13 november 19.40. Troja-Ljungby U18 spelar borta mot Vita Hästen söndag 9 november 16.00.

Karlskrona–Troja-Ljungby U18 4–3 (0–1, 3–1, 1–1)

U18 regional syd fortsättning herr, NKT Arena

Första perioden: 0–1 (4.37) Albin Wilhelmsson (Gustav Ekstrand).

Andra perioden: 1–1 (24.55) Max Frykberg (Hampus Ullberg, Emil Jakobsen Saaby), 2–1 (31.37) Hampus Ullberg (Oliver Ulander, Leo Björkman Jakobsson), 3–1 (35.24) Albin Bjarkå (Elis Backendal, Viggo Wahlqvist), 3–2 (39.03) Philip Einarsson (Jacob Beskow).

Tredje perioden: 4–2 (51.30) Emil Jakobsen Saaby (Alvin Palmqvist, Leo Björkman Jakobsson), 4–3 (53.17) Gustav Ekstrand (Albin Wilhelmsson, Valter Elisson).

Nästa match:

Karlskrona: HC Vita Hästen, borta, 13 november

Troja-Ljungby U18: HC Vita Hästen, borta, 9 november