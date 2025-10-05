Karlskrona vann efter stark vändning mot Borås

Karlskrona-seger med 4–3 mot Borås

Malte Von Dahn avgjorde för Karlskrona

Tredje raka segern för Karlskrona

Hemmalaget Borås ledde matchen mot serieledande Karlskrona men i andra perioden fick Karlskrona rejäl utdelning. Laget gjorde tre raka mål och Borås orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 3–4 (1–0, 0–3, 2–1) i matchen i hockeyettan södra.

Tranås nästa för Karlskrona

Oliver Olsson gjorde 1–0 till Borås efter 16.42 framspelad av Hugo Ek Koskela och Christian Lindberg. Karlskrona gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3. Efter 3.58 i tredje perioden ökade Karlskrona på till 1–4 genom Malte Von Dahn.

Nils Juntorp och Pontus Netterberg reducerade två gånger om och skapade riktig nerv, men närmare än 3–4 kom inte Borås.

Viktor Smeds gjorde ett mål för Karlskrona och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen spelar mot varandra igen den 6 februari i NKT Arena.

Lördag 11 oktober möter Borås Hanviken borta 15.00 och Karlskrona möter Tranås hemma 16.00.

Borås–Karlskrona 3–4 (1–0, 0–3, 2–1)

Hockeyettan södra, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (16.42) Oliver Olsson (Hugo Ek Koskela, Christian Lindberg).

Andra perioden: 1–1 (32.33) Viktor Smeds (Freddie Larsson, Hannes Lindström), 1–2 (38.55) Lukas Sjöblom (Viktor Smeds, Liam Engström), 1–3 (39.48) Marcus Pedersen (Freddie Larsson, Viktor Smeds).

Tredje perioden: 1–4 (43.58) Malte Von Dahn (Marcus Pedersen), 2–4 (49.44) Nils Juntorp, 3–4 (58.00) Pontus Netterberg (Noah Wolf, Kalle Bartholdsson).

Nästa match:

Borås: Hanvikens SK, borta, 11 oktober

Karlskrona: Tranås AIF, hemma, 11 oktober