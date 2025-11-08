Karlskrona vann efter stark första period mot Grums

Karlskrona-seger med 4–2 mot Grums

Karlskronas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hannes Lindström matchvinnare för Karlskrona

Karlskrona tog direkt tag i taktpinnen i bortamatchen mot Grums i hockeyettan södra och ledde med 3–0 i första pausen. Trots en uppryckning av Grums vann Karlskrona matchen med 4–2 (3–0, 0–2, 1–0).

Segern var Karlskronas fjärde på de senaste fem matcherna.

Grums–Karlskrona – mål för mål

Karlskrona stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 8.55 i mitten av perioden. Grums reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Joel Nyman och Sebastian Lövgren i andra perioden. Elias Sjöström stod för målet när Karlskrona punkterade matchen med ett 2–4-mål med nio sekunder kvar att spela på pass av Viktor Smeds och Kalle Carlsson. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Karlskronas Elias Sjöström stod för fyra poäng, varav ett mål.

Grums stannar därmed på 20:e och sista plats och Karlskrona toppar fortfarande tabellen.

Lagen möts på nytt i NKT Arena den 17 januari.

I nästa match möter Grums Dalen borta på onsdag 12 november 19.00. Karlskrona möter Mjölby fredag 14 november 19.00 hemma.

Grums–Karlskrona 2–4 (0–3, 2–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (10.34) Freddie Larsson (Elias Sjöström), 0–2 (11.32) Liam Engström (Kalle Carlsson, Elias Sjöström), 0–3 (19.29) Hannes Lindström (Viktor Smeds, Elias Sjöström).

Andra perioden: 1–3 (28.32) Joel Nyman (Erik Röhr, Sebastian Lövgren), 2–3 (33.38) Sebastian Lövgren (Eric Granrud, Joel Nyman).

Tredje perioden: 2–4 (59.51) Elias Sjöström (Viktor Smeds, Kalle Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 0-1-4

Karlskrona: 4-1-0

Nästa match:

Grums: HC Dalen, borta, 12 november

Karlskrona: Mjölby HC, hemma, 14 november