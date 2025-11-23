Karlskrona tog ännu en seger – 5–3 mot Tingsryd

Seger för Karlskrona med 5–3 mot Tingsryd

Karlskronas sjätte seger på de senaste sex matcherna

Max Frykberg avgjorde för Karlskrona

Karlskrona fortsätter starkt i U18 regional syd fortsättning herr. När laget mötte Tingsryd hemma i NKT Arena på söndagen kom ännu en seger. Laget vann med 5–3 (2–0, 0–1, 3–2). I och med detta har Karlskrona sex segrar i rad.

Karlskrona–Tingsryd – mål för mål

Alexander Gidius gjorde 1–0 till Karlskrona efter elva minuters spel assisterad av Alvin Palmqvist och Olle Willén.

Laget gjorde 2–0 efter 18.25 när Edvin Svensson hittade rätt efter förarbete av Viggo Wahlqvist och Olle Althini.

Efter 7.22 i andra perioden nätade Eddie Paulsson på pass av Fabian Nilsson och reducerade åt Tingsryd.

Hemmalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 3–2 och matchen med 5–3.

För Tingsryd gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Karlskrona leder serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Torsdag 27 november möter Karlskrona Olofström borta 19.30 och Tingsryd möter Troja-Ljungby U18 hemma 19.15.

Karlskrona–Tingsryd 5–3 (2–0, 0–1, 3–2)

U18 regional syd fortsättning herr, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (11.31) Alexander Gidius (Alvin Palmqvist, Olle Willén), 2–0 (18.25) Edvin Svensson (Viggo Wahlqvist, Olle Althini).

Andra perioden: 2–1 (27.22) Eddie Paulsson (Fabian Nilsson).

Tredje perioden: 2–2 (41.34) Carl Rasmusson (Victor Leinvall, Axel Ottosson Knuuttila), 2–3 (51.11) Carl Rasmusson (Eddie Paulsson, Rasmus Nyman), 3–3 (53.59) Isak Melkersson (Edvin Svensson, Olle Althini), 4–3 (55.39) Max Frykberg (Oliver Ulander), 5–3 (58.53) Olle Willén.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 5-0-0

Tingsryd: 2-0-3

Nästa match:

Karlskrona: Olofströms IK, borta, 27 november

Tingsryd: IF Troja-Ljungby, hemma, 27 november