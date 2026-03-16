Karlskrona säkrade segern mot Borås i fjärde matchen

Karlskrona-seger med 3–1 mot Borås

Segern på bortaplan med 3–1 (1–0, 0–0, 2–1) gör att Karlskrona har säkrat segern i matchserien mot Borås i hockeyettan södra, kvartsfinal. Karlskrona vann totalt med 3-1 i matcher.

Oscar Hagman gjorde 1–0 till gästande Karlskrona efter 15 minuters spel.

Andra perioden blev mållös.

5.49 in i tredje perioden satte Samuel Salonen pucken framspelad av Jonas Nyman och kvitterade. 6.42 in i perioden nätade Karlskronas Viktor Smeds på pass av Joel Ratkovic-Berndtsson och Freddie Larsson och gav laget ledningen. Efter 17.53 nätade Oscar Hagman på nytt framspelad av Victor Crus-Rydberg och Hugo Wendt och ökade ledningen för Karlskrona. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Borås–Karlskrona 1–3 (0–1, 0–0, 1–2)

Hockeyettan södra, kvartsfinal

Första perioden: 0–1 (15.56) Oscar Hagman.

Tredje perioden: 1–1 (45.49) Samuel Salonen (Jonas Nyman), 1–2 (46.42) Viktor Smeds (Joel Ratkovic-Berndtsson, Freddie Larsson), 1–3 (57.53) Oscar Hagman (Victor Crus-Rydberg, Hugo Wendt).

Ställning i serien: Borås–Karlskrona 1–3