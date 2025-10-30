Karlskrona nollade Olofström – vann med 4–0

Karlskrona vann med 4–0 mot Olofström

Hampus Ullberg avgjorde för Karlskrona

Karlskrona nu första, Olofström på fjärde plats

Karlskrona höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Olofström i U18 regional syd fortsättning herr. Matchen slutade 4–0 (1–0, 1–0, 2–0).

Troja-Ljungby U18 nästa för Karlskrona

Hampus Ullberg gjorde 1–0 till Karlskrona efter 10.36 framspelad av Max Frykberg och Alvin Palmqvist. Efter 13.27 i andra perioden slog Emil Jakobsen Saaby till framspelad av Max Frykberg och Alvin Palmqvist och gjorde 2–0. Karlskrona fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av León Lindgren och Alvin Palmqvist.

Karlskronas Max Frykberg hade tre assists och Alvin Palmqvist stod för ett mål och två assists.

För tabellens utseende betyder det här att Karlskrona ligger på första plats medan Olofström har fjärdeplatsen.

Lagens första möte för säsongen vann Karlskrona HK med 5–4 efter straffläggning.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 2 november. Då möter Karlskrona Troja-Ljungby U18 i NKT Arena 17.00. Olofström tar sig an Vita Hästen borta 16.30.

Karlskrona–Olofström 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)

U18 regional syd fortsättning herr, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (10.36) Hampus Ullberg (Max Frykberg, Alvin Palmqvist).

Andra perioden: 2–0 (33.27) Emil Jakobsen Saaby (Max Frykberg, Alvin Palmqvist).

Tredje perioden: 3–0 (53.21) Alvin Palmqvist (Oliver Ulander, Max Frykberg), 4–0 (58.47) León Lindgren.

Nästa match:

Karlskrona: IF Troja-Ljungby, hemma, 2 november

Olofström: HC Vita Hästen, borta, 2 november