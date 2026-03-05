Karlskrona klar seriesegrare efter seger

Karlskrona vann med 2–1 mot Olofström

Karlskronas nionde seger på de senaste tio matcherna

Romeo Lerebäck avgjorde för Karlskrona

Seger, 2–1 (0–0, 0–1, 2–0), hemma mot Olofström, gör att Karlskrona är seriesegrare i U18 regional syd vår. Olofström ligger på sjunde plats i tabellen.

Romeo Lerebäck blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål med bara nio sekunder kvar av slutperioden.

Därmed har Karlskrona vunnit fem matcher i rad i U18 regional syd vår.

Karlskrona–Olofström – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Yehor Polishchuk gjorde 1–0 till Olofström 12.31 in i andra perioden på passning från Anton Lund och Troy Leppälä.

6.24 in i tredje perioden fick Max Frykberg utdelning framspelad av Hampus Ullberg och kvitterade. Romeo Lerebäck stod för målet när laget avgjorde matchen med nio sekunder kvar att spela assisterad av Max Frykberg. Därmed hade Karlskrona vänt matchen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Karlskrona tar sig an Vita Hästen i nästa match borta söndag 8 mars 16.30. Olofström möter samma dag 14.00 Oskarshamn hemma.

Karlskrona–Olofström 2–1 (0–0, 0–1, 2–0)

U18 regional syd vår, NKT Arena

Andra perioden: 0–1 (32.31) Yehor Polishchuk (Anton Lund, Troy Leppälä).

Tredje perioden: 1–1 (46.24) Max Frykberg (Hampus Ullberg), 2–1 (59.51) Romeo Lerebäck (Max Frykberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 5-0-0

Olofström: 2-0-3

Nästa match:

Karlskrona: HC Vita Hästen, borta, 8 mars 16.30

Olofström: IK Oskarshamn, hemma, 8 mars 14.00