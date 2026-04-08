Karlskrona HK håller serien mot Visby/Roma vid liv

Seger för Karlskrona HK med 3–2 efter förlängning

Hannes Lindström med två mål för Karlskrona HK

Karlskrona HK nästa motstånd för Visby/Roma

Karlskrona HK vann mot Visby/Roma med 3–2 (0–0, 2–2, 0–0, 1–0) efter förlängning på bortaplan i final i Hockeyettan södra. Därmed tog laget sista chansen att förlänga serien, som Visby/Roma nu leder med 2-1 i matcher.

Segermålet för Karlskrona HK stod Hannes Lindström för 10.12 in i fjärde perioden.

Den första perioden slutade 0–0.

14.39 in i andra perioden spräckte Karlskrona HK nollan genom Elias Sjöström efter förarbete från Joel Ratkovic-Berndtsson. Efter 15.18 i andra perioden slog Hannes Lindström till på pass av Victor Crus-Rydberg och Joel Abrahamsson och gjorde 0–2. Visby/Romas Andreas Thelander gjorde 1–2 efter 16.15 framspelad av Karl Påhlsson och Elias Lindström. Elias Ewertzh gjorde dessutom 2–2 efter 18.10 framspelad av Karl Påhlsson och Elias Lindström.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

I förlängningen tog det 10.12 innan Karlskrona HK avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Hannes Lindström, på pass av Dennis Good Bogg och Freddie Larsson.

Nästa match spelas på torsdag 19.00.

Visby/Roma–Karlskrona HK 2–3 (0–0, 2–2, 0–0, 0–1)

Final i Hockeyettan södra

Andra perioden: 0–1 (34.39) Elias Sjöström (Joel Ratkovic-Berndtsson), 0–2 (35.18) Hannes Lindström (Victor Crus-Rydberg, Joel Abrahamsson), 1–2 (36.15) Andreas Thelander (Karl Påhlsson, Elias Lindström), 2–2 (38.10) Elias Ewertzh (Karl Påhlsson, Elias Lindström).

Förlängning: 2–3 (70.12) Hannes Lindström (Dennis Good Bogg, Freddie Larsson).

Ställning i serien: Visby/Roma–Karlskrona HK 2–1

9 april, 19.00, Visby/Roma–Karlskrona HK