Karlskrona fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Karlskrona vann med 4–2 mot Hanhals

Kevin Johansson avgjorde för Karlskrona

Tredje raka segern för Karlskrona

Efter en tuff period har Karlskrona nu fått igång spelet. På lördagen mötte laget Hanhals i NKT Arena i U20 region syd topp 6 och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Hanhals blev 4–2 (1–0, 2–1, 1–1).

– Tycker vi gör en stabil insats sett över 60 minuter. Segern var rättvis och vi borde kanske gjort något eller några fler mål, men tre poäng är allt som räknas för tillfället. Alltid skönt att vinna några matcher i rad. Det ger killarna lite självförtroende inför fortsättningen, kommenterade Karlskronas huvudtränare Joakim Jonasson.

Oskarshamn nästa för Karlskrona

Ville Nyberg gjorde 1–0 till Karlskrona efter 4.35 efter förarbete från Gabriel Hedmark och Albin Hjorth Svensson. Målet var Ville Nybergs femte i U20 region syd topp 6.

Karlskrona gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av León Lindgren och Kevin Johansson.

Hanhals reducerade dock till 3–1 genom Love Klaveskjöld efter 13.33 av perioden.

8.34 in i tredje perioden satte Simon Olvedal pucken på pass av Oliver Ulander och ökade ledningen. 15.14 in i perioden slog Philip Ryttinger till framspelad av Theodor Olsson och Johan Henriksson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Hanhals.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Karlskrona på fjärde plats och Hanhals på femte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Karlskrona och Hanhals den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Hanhals IF vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 10 februari. Då möter Karlskrona Oskarshamn i Be-Ge Hockey Center 19.00. Hanhals tar sig an Tingsryd J20 hemma 19.30.

Karlskrona–Hanhals 4–2 (1–0, 2–1, 1–1)

U20 region syd topp 6, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (4.35) Ville Nyberg (Gabriel Hedmark, Albin Hjorth Svensson).

Andra perioden: 2–0 (30.54) León Lindgren (Axel Hallengren, Loke Telleborn), 3–0 (31.26) Kevin Johansson (Olle Sandell, Anton Andersson), 3–1 (33.33) Love Klaveskjöld (Jack Lansinger, Axel Wennerö).

Tredje perioden: 4–1 (48.34) Simon Olvedal (Oliver Ulander), 4–2 (55.14) Philip Ryttinger (Theodor Olsson, Johan Henriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 3-0-2

Hanhals: 1-0-4

Nästa match:

Karlskrona: IK Oskarshamn, borta, 10 februari 19.00

Hanhals: Tingsryds AIF Utv, hemma, 10 februari 19.30