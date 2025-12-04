Karlskrona avgjorde i tredje perioden i segern mot Vita Hästen

Seger för Karlskrona med 5–3 mot Vita Hästen

Karlskronas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Olle Willén tvåmålsskytt för Karlskrona

Karlskrona vann matchen hemma mot Vita Hästen i U18 regional syd fortsättning herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Karlskrona drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–3 (2–1, 1–2, 2–0).

Segern var Karlskronas åttonde på de senaste nio matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Resultatet innebär att Vita Hästen nu har fyra förluster i rad.

Karlskrona tog ledningen i första perioden genom Oliver Ulander.

Vita Hästen kvitterade till 1–1 genom Lukas Dahl med 3.41 kvar att spela.

Karlskrona tog ledningen på nytt genom Emil Saaby Jakobsen efter 16.42 i matchen.

Karlskrona gjorde 3–1 genom Olle Willén efter 5.45 i andra perioden.

Vita Hästen reducerade och kvitterade till 3–3 genom Ville Emvall och Eliam Heine-Hällborn.

12.26 in i tredje perioden fick Olle Willén utdelning återigen på pass av Max Frykberg och gav laget ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 5–3-mål med sex sekunder kvar att spela genom Albin Bjarkå. Det fastställde slutresultatet till 5–3.

Karlskronas Olle Willén stod för två mål och ett assist.

Med en omgång kvar är Karlskrona i serieledning medan Vita Hästen är på femte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, söndag 7 december möter Karlskrona Oskarshamn borta i Be-Ge Hockey Center 14.00 medan Vita Hästen spelar hemma mot Tingsryd 16.30.

Karlskrona–Vita Hästen 5–3 (2–1, 1–2, 2–0)

U18 regional syd fortsättning herr, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (9.09) Oliver Ulander, 1–1 (16.19) Lukas Dahl, 2–1 (16.42) Emil Saaby Jakobsen (Olle Willén, Alvin Palmqvist).

Andra perioden: 3–1 (25.45) Olle Willén (Emil Saaby Jakobsen), 3–2 (30.19) Ville Emvall (Vidar Torstensson), 3–3 (35.04) Eliam Heine-Hällborn (Albert Stierndahl).

Tredje perioden: 4–3 (52.26) Olle Willén (Max Frykberg), 5–3 (59.54) Albin Bjarkå.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 4-0-1

Vita Hästen: 1-0-4

Nästa match:

Karlskrona: IK Oskarshamn, borta, 7 december

Vita Hästen: Tingsryds AIF, hemma, 7 december