Kanadas starka svit mot Finland fortsätter

Kanada fortsätter att ha det lätt mot Finland i JVM Bronsmatch herr. På måndagen vann Kanada på nytt – den här gången med 6–3 (3–2, 2–1, 1–0) hemma. Det var Kanadas åttonde raka seger mot Finland.

Kanada spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–2.

Kanada gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 3–2 till 5–2, målen av Porter Martone och Sam O’reilly.

Finland reducerade dock till 5–3 genom Heikki Ruohonen efter 14.18 av perioden.

13.35 in i tredje perioden satte Gavin McKenna pucken på pass av Michael Hage och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

Kanadas Gavin McKenna stod för ett mål och tre assists och Michael Hage hade fyra assists.

Kanada vann senast lagen möttes med 7–4.

Första perioden: 1–0 (1.10) Sam O’reilly (Michael Hage, Gavin McKenna), 1–1 (3.23) Arttu Vaelilae (Heikki Ruohonen), 2–1 (4.57) Braeden Cootes (Keaton Verhoeff, Ben Danford), 2–2 (11.58) Julius Miettinen (Lasse Boelius, Jasper Kuhta), 3–2 (18.41) Zayne Parekh (Michael Hage, Gavin McKenna).

Andra perioden: 4–2 (21.47) Porter Martone (Tij Iginla, Zayne Parekh), 5–2 (25.27) Sam O’reilly (Gavin McKenna, Michael Hage), 5–3 (34.18) Heikki Ruohonen (Leo Tuuva).

Tredje perioden: 6–3 (53.35) Gavin McKenna (Michael Hage).