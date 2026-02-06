Prenumerera

Kalmars segerrad mot AIK intakt

  • Kalmar vann med 2–1 mot AIK

  • Kalmars fjärde seger på de senaste fem matcherna

  • Liam Hawel avgjorde för Kalmar

AIK är lite av ett drömmotstånd för Kalmar. På fredagen vann Kalmar på nytt – den här gången borta på Hovet. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 2–1 (0–0, 1–0, 1–1). Det var Kalmars fjärde raka seger mot AIK.

Därmed har Kalmar vunnit fyra matcher i rad i hockeyallsvenskan.

AIK–Kalmar – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

19.46 in i andra perioden gjorde Kalmar 1–0. Målskytt var Wilhelm Westlund framspelad av Matt Fonteyne och Scott Walford.

2.23 in i tredje perioden fick Liam Hawel utdelning på pass av Carl-Johan Lerby och Matt Fonteyne och ökade ledningen. 15.06 in i perioden slog Borna Kopac till framspelad av Simon Åkerström och Scott Pooley och reducerade. Men mer än så orkade AIK inte med.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, AIK på femte plats och Kalmar i serieledning.

På tisdag 10 februari 19.00 spelar AIK hemma mot Modo Hockey och Kalmar borta mot SSK.

AIK–Kalmar 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Andra perioden: 0–1 (39.46) Wilhelm Westlund (Matt Fonteyne, Scott Walford).

Tredje perioden: 0–2 (42.23) Liam Hawel (Carl-Johan Lerby, Matt Fonteyne), 1–2 (55.06) Borna Kopac (Simon Åkerström, Scott Pooley).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-1-2

Kalmar: 4-0-1

Nästa match:

AIK: Modo Hockey, hemma, 10 februari 19.00

Kalmar: Södertälje SK, borta, 10 februari 19.00

