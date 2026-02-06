Kalmars segerrad mot AIK intakt
- Kalmar vann med 2–1 mot AIK
- Kalmars fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Liam Hawel avgjorde för Kalmar
AIK är lite av ett drömmotstånd för Kalmar. På fredagen vann Kalmar på nytt – den här gången borta på Hovet. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 2–1 (0–0, 1–0, 1–1). Det var Kalmars fjärde raka seger mot AIK.
Därmed har Kalmar vunnit fyra matcher i rad i hockeyallsvenskan.
AIK–Kalmar – mål för mål
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.
19.46 in i andra perioden gjorde Kalmar 1–0. Målskytt var Wilhelm Westlund framspelad av Matt Fonteyne och Scott Walford.
2.23 in i tredje perioden fick Liam Hawel utdelning på pass av Carl-Johan Lerby och Matt Fonteyne och ökade ledningen. 15.06 in i perioden slog Borna Kopac till framspelad av Simon Åkerström och Scott Pooley och reducerade. Men mer än så orkade AIK inte med.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, AIK på femte plats och Kalmar i serieledning.
På tisdag 10 februari 19.00 spelar AIK hemma mot Modo Hockey och Kalmar borta mot SSK.
AIK–Kalmar 1–2 (0–0, 0–1, 1–1)
Hockeyallsvenskan, Hovet
Andra perioden: 0–1 (39.46) Wilhelm Westlund (Matt Fonteyne, Scott Walford).
Tredje perioden: 0–2 (42.23) Liam Hawel (Carl-Johan Lerby, Matt Fonteyne), 1–2 (55.06) Borna Kopac (Simon Åkerström, Scott Pooley).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
AIK: 2-1-2
Kalmar: 4-0-1
Nästa match:
AIK: Modo Hockey, hemma, 10 februari 19.00
Kalmar: Södertälje SK, borta, 10 februari 19.00
