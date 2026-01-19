Kalmars segerrad fortsätter efter 6–3 mot Mora

Kalmar vann med 6–3 mot Mora

Kalmars sjätte seger på de senaste sju matcherna

Tobias Aronsson matchvinnare för Kalmar

Kalmar är svårslaget i hockeyallsvenskan. Mot Mora på hemmaplan i Hatstore Arena på måndagen blev det seger igen. Laget vann med 6–3 (1–1, 2–1, 3–1) och har nu fyra segrar i rad.

Kalmar–Mora – mål för mål

Mora tog ledningen efter 10.43 genom Gustav Olhaver med assist av Tim Thomsson och Gustav Salmi-Lilja. 1–1 kom efter 11.37 när William Eckmyhl slog till efter pass från Gabriel Olsson och Albin Storm.

Kalmar startade också andra perioden starkast. Laget gick upp till en 3–1-ledning genom mål av Matthew Struthers och Giorgio Estephan innan Mora svarade och gjorde 3–2 genom Georg Weigelt.

Kalmar tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.58 genom Tobias Aronsson och gick upp till 5–2 innan Mora svarade.

6–3 blev det till slut för Kalmar.

Kalmars Tobias Aronsson stod för ett mål och två assists.

Kalmar stannar därmed på andra plats och Mora på sjunde plats i tabellen.

Kalmar möter Nybro i nästa match hemma onsdag 21 januari 19.00. Mora möter samma dag Oskarshamn borta.

Kalmar–Mora 6–3 (1–1, 2–1, 3–1)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 0–1 (10.43) Gustav Olhaver (Tim Thomsson, Gustav Salmi-Lilja), 1–1 (11.37) William Eckmyhl (Gabriel Olsson, Albin Storm).

Andra perioden: 2–1 (21.57) Matthew Struthers (Matt Fonteyne, Tobias Aronsson), 3–1 (25.03) Giorgio Estephan (Valdemar Johansson, William Eckmyhl), 3–2 (38.49) Georg Weigelt (Jesper Norbäck, Kristoffer Gunnarsson).

Tredje perioden: 4–2 (41.58) Tobias Aronsson (Wilhelm Westlund, Elliot Ekmark), 5–2 (43.02) Matt Fonteyne (Matthew Struthers, Liam Hawel), 5–3 (49.39) Romeo Edvardsen Sörensen (Tim Thomsson), 6–3 (59.29) Eddie Levin (Elliot Ekmark, Tobias Aronsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 4-1-0

Mora: 4-0-1

Nästa match:

Kalmar: Nybro Vikings IF, hemma, 21 januari 19.00

Mora: IK Oskarshamn, borta, 21 januari 19.00