Kalmars fina svit mot Värnamo fortsätter

Seger för Kalmar med 6–0 mot Värnamo

Lucas Erlandsson med tre mål för Kalmar

Henri Thüberg matchvinnare för Kalmar

Kalmar fortsätter att ha det lätt mot Värnamo i U20 Div 1 C syd vår herr. På lördagen vann Kalmar på nytt – den här gången med hela 6–0 (1–0, 4–0, 1–0) borta i Axelent Arena. Det var Kalmars sjätte raka seger mot Värnamo.

Kalmars tränare Johannes Bergström om matchen:

– Vi tar en välbehövlig seger efter en tung vecka bakom oss med två förluster mot Nässjö. Vi startar med ett högre tempo än Värnamo men får inte direkt utdelning men vi har tålamod och fortsätter genom hela matchen. Genom tålamodet så får vi till slut utdelning och kan komfortabelt vinna.

I och med detta har Värnamo sex förluster i rad.

Lucas Erlandsson tremålsskytt för Kalmar

Kalmar tog ledningen efter 13 minuters spel genom Henri Thüberg på passning från Lauris Strazdins och Mellwin Göthberg.

Även i andra perioden var Kalmar starkast och gick från 0–1 till 0–5 genom två mål av Lucas Erlandsson, ett mål av Markus Hatlem och ett mål av Elliott Fredhöj.

Lucas Erlandsson gjorde också 0–6 efter pass från David Johansson och Markus Hatlem efter 5.36 i tredje perioden. Målet var Lucas Erlandssons femte i U20 Div 1 C syd vår herr.

Lucas Erlandsson gjorde tre mål för Kalmar.

Det här betyder att Värnamo ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Kalmar på andra plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kalmar HC vunnit.

Tisdag 3 februari spelar Värnamo borta mot Nässjö 19.30 och Kalmar mot Tingsryds AIF J20 hemma 19.40 i Hatstore Arena.

Värnamo–Kalmar 0–6 (0–1, 0–4, 0–1)

U20 Div 1 C syd vår herr, Axelent Arena

Första perioden: 0–1 (13.05) Henri Thüberg (Lauris Strazdins, Mellwin Göthberg).

Andra perioden: 0–2 (27.29) Lucas Erlandsson (Lauris Strazdins), 0–3 (28.13) Lucas Erlandsson (Walter Nilsson, Mellwin Göthberg), 0–4 (35.52) Elliott Fredhöj (Jacob Wittenström, David Johansson), 0–5 (36.32) Markus Hatlem (Jacob Wittenström, Elliott Fredhöj).

Tredje perioden: 0–6 (45.36) Lucas Erlandsson (David Johansson, Markus Hatlem).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värnamo: 0-0-5

Kalmar: 3-0-2

Nästa match:

Värnamo: Nässjö HC, borta, 3 februari 19.30

Kalmar: Tingsryds AIF Utv., hemma, 3 februari 19.40