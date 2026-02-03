Kalmars fina svit mot Tingsryds AIF J20 fortsätter

Kalmar vann med 4–1 mot Tingsryds AIF J20

Kalmars sjunde seger på de senaste nio matcherna

William Johansson med två mål för Kalmar

Tingsryds AIF J20 har varit lite av ett favoritmotstånd för Kalmar. På tisdagen tog Kalmar ännu en seger hemma mot Tingsryds AIF J20. Matchen i U20 Div 1 C syd vår herr slutade 4–1 (1–0, 2–1, 1–0). Det var Kalmars fjärde raka seger mot just Tingsryds AIF J20.

Segern var Kalmars sjunde på de senaste nio matcherna.

William Johansson med två mål för Kalmar

Lucas Erlandsson gjorde 1–0 till Kalmar efter 9.15 efter pass från Walter Nilsson.

Kalmar utökade ledningen genom William Johansson efter 8.46 i andra perioden.

Tingsryds AIF J20 reducerade dock till 2–1 genom Noah Brattlöf efter 12.40 av perioden.

Kalmar gjorde 3–1 genom David Johansson efter 13.27.

William Johansson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 42 sekunder kvar att spela efter förarbete från Walter Nilsson.

Kalmars Walter Nilsson hade tre assists.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Kalmar på andra plats och Tingsryds AIF J20 sist, på sjunde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kalmar HC vunnit.

Nästa motstånd för Kalmar är Gislaved. Lagen möts lördag 7 februari 14.30 i Gislerinken. Tingsryds AIF J20 tar sig an Nässjö hemma fredag 6 februari 19.15.

Kalmar–Tingsryds AIF J20 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

U20 Div 1 C syd vår herr, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (9.15) Lucas Erlandsson (Walter Nilsson).

Andra perioden: 2–0 (28.46) William Johansson (Walter Nilsson), 2–1 (32.40) Noah Brattlöf (Edvin Degler), 3–1 (33.27) David Johansson.

Tredje perioden: 4–1 (59.18) William Johansson (Walter Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 3-0-2

Tingsryds AIF J20: 0-0-5

Nästa match:

Kalmar: Gislaveds SK, borta, 7 februari 14.30

Tingsryds AIF J20: Nässjö HC, hemma, 6 februari 19.15