Kalmar vann i förlängningen mot Oskarshamn

Seger för Kalmar med 5–4 efter förlängning

Kalmars sjätte seger på de senaste sju matcherna

Samuel Jonsson matchvinnare för Kalmar

Kalmars väg till seger mot Oskarshamn hemma i hockeyallsvenskan blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 5–4 (2–1, 0–0, 2–3, 1–0) och ta bonuspoängen. Samuel Jonsson stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Kalmar.

Segern var Kalmars sjätte på de senaste sju matcherna.

Kalmar–Oskarshamn – mål för mål

Kalmar tog ledningen i början av första perioden genom Andrew Vanderbeck.

Oskarshamn kvitterade till 1–1 genom Herman Träff efter 14.11.

Kalmar tog ledningen på nytt genom Gustaf Westlund efter 18.46 i matchen.

Andra perioden blev mållös. Oskarshamn kvitterade till 2–2 genom Hugo Jonasson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Kalmar gjorde 3–2 genom Gabriel Olsson efter 4.20 i tredje perioden.

Oskarshamn gjorde 3–3 genom Viggo Nordlund efter 10.16 av perioden.

Efter 15.34 gjorde Kalmar 4–3 genom Jesper Lindén.

Oskarshamn gjorde 4–4 genom Joni Ikonen med 2.35 kvar att spela av perioden. I förlängningen tog det 2.00 till Kalmar avgjorde till 5–4. Matchvinnare för hemmalaget blev Samuel Jonsson.

Samuel Jonsson gjorde ett mål för Kalmar och spelade dessutom fram till två mål.

Förlusten var Oskarshamns sjunde uddamålsförlust.

Onsdag 29 oktober 19.00 möter Kalmar Bik Karlskoga borta i Nobelhallen medan Oskarshamn spelar hemma mot Östersunds IK.

Kalmar–Oskarshamn 5–4 (2–1, 0–0, 2–3, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (1.42) Andrew Vanderbeck (George Diaco, Peter Diliberatore), 1–1 (14.11) Herman Träff (Teemu Olavi Lepaus, Filiph Engsund), 2–1 (18.46) Gustaf Westlund (George Diaco, Samuel Jonsson).

Tredje perioden: 2–2 (41.44) Hugo Jonasson (Teemu Olavi Lepaus, Filip Sveningsson), 3–2 (44.20) Gabriel Olsson (Jesper Lindén, Tobias Aronsson), 3–3 (50.16) Viggo Nordlund (Herman Träff, Joel Svensson), 4–3 (55.34) Jesper Lindén (Samuel Jonsson, Matthew Struthers), 4–4 (57.25) Joni Ikonen (Linus Nyman, Pontus Näsén).

Förlängning: 5–4 (62.00) Samuel Jonsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 4-1-0

Oskarshamn: 2-1-2

Nästa match:

Kalmar: BIK Karlskoga, borta, 29 oktober

Oskarshamn: Östersunds IK, hemma, 29 oktober