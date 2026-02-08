Kalmar utklassade Mjölby på bortaplan

Seger för Kalmar med 8–2 mot Mjölby

Melker Petersson avgjorde för Kalmar

Andra raka segern för Kalmar

Kalmar dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Mjölby i U18 division 1 syd B vår med hela 8–2 (3–0, 0–1, 5–1).

Gislaveds SK U18 nästa för Kalmar

Kalmar stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 8.01 i andra perioden nätade Isak Axelsson på pass av Isac Gustafsson och Theo Ronell och reducerade åt Mjölby.

Kalmar vann också tredje perioden 1–5 och matchen med hela 8–2.

Kalmars Levis Wahllöf hade tre assists och Kalle Pitkänen gjorde två mål och ett assist.

Mjölby har en vinst och fyra förluster och 22–33 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kalmar har tre vinster och två förluster och 23–15 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kalmar med 7–4.

Nästa motstånd för Kalmar är Gislaveds SK U18. Lagen möts söndag 15 februari 13.45 i Hatstore Arena.

Mjölby–Kalmar 2–8 (0–3, 1–0, 1–5)

U18 division 1 syd B vår, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (7.48) Theo Eriksson, 0–2 (16.54) Kalle Pitkänen, 0–3 (19.16) Melker Petersson (Troy Friman).

Andra perioden: 1–3 (28.01) Isak Axelsson (Isac Gustafsson, Theo Ronell).

Tredje perioden: 1–4 (41.32) Kalle Pitkänen, 2–4 (46.42) Leo Gustafsson (Isac Gustafsson, Theo Ronell), 2–5 (47.16) Alexander Kitanovski (Levis Wahllöf, Kalle Pitkänen), 2–6 (54.08) Theo Eriksson (Vincent Wallin), 2–7 (54.30) Alexander Kitanovski (Levis Wahllöf, Melker Petersson), 2–8 (57.28) Albin Johansson (Levis Wahllöf, William Katiska).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 1-0-4

Kalmar: 3-0-2

Nästa match:

Kalmar: Gislaveds SK, hemma, 15 februari 13.45