Kalmar utklassade Gisla/Nittorp – vann med 11–1

Kalmar vann med 11–1 mot Gisla/Nittorp

Fabian Gullberg matchvinnare för Kalmar

Kalmars sjätte seger för säsongen

Kalmar övertygade när laget vann på hemmaplan mot Gisla/Nittorp i U18 division 1 syd B herr med hela 11–1 (1–0, 4–0, 6–1).

– En övertygande vinst med bra skridskoåkning överlag. Laget höll sig till matchplanen och en målvakt som gjorde ett bra jobb, kommenterade Kalmars lagledare Fredrik Johansson.

Vinsten mot Gisla/Nittorp innebär att Kalmar har fem segrar i rad på hemmaplan.

Kalmar–Gisla/Nittorp – mål för mål

Levis Wahllöf gjorde 1–0 till Kalmar efter 14 minuters spel efter förarbete av Albin Johansson och Noah Lundberg.

Även i andra perioden var Kalmar starkast och gick från 1–0 till 5–0 genom mål av Fabian Gullberg, Melker Petersson, Troy Friman och Kristian Kristoffersen.

Kalmar tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.50 genom Levis Wahllöf och gick upp till 9–0 innan Gisla/Nittorp svarade.

Segern skrevs till slut till 11–1 för Kalmar.

Levis Wahllöf och Troy Friman gjorde tre mål var för Kalmar.

Med tre omgångar kvar är Kalmar på tredje plats i tabellen medan Gisla/Nittorp är på femte plats.

När lagen senast möttes vann Kalmar HC med 6–2.

I nästa match möter Kalmar Nässjö borta och Gisla/Nittorp möter Mariestad borta. Båda matcherna spelas torsdag 27 november 19.00.

Kalmar–Gisla/Nittorp 11–1 (1–0, 4–0, 6–1)

U18 division 1 syd B herr, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (14.23) Levis Wahllöf (Albin Johansson, Noah Lundberg).

Andra perioden: 2–0 (22.26) Fabian Gullberg (Vincent Wallin), 3–0 (26.49) Melker Petersson (Alexander Kitanovski), 4–0 (32.02) Troy Friman, 5–0 (34.23) Kristian Kristoffersen.

Tredje perioden: 6–0 (42.50) Levis Wahllöf, 7–0 (44.01) Troy Friman (Theo Eriksson, Albin Johansson), 8–0 (45.57) Levis Wahllöf (Alexander Kitanovski), 9–0 (47.12) Gustav Dunegård (Vincent Wallin), 9–1 (50.02) Sigge Bjelke (Christoffer Torell, Sixten Bjurbäck), 10–1 (55.35) Gustav Dunegård, 11–1 (59.36) Troy Friman (Theo Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 2-0-3

Gisla/Nittorp: 2-1-2

Nästa match:

Kalmar: Nässjö HC, borta, 27 november

Gisla/Nittorp: Mariestads BoIS HC, borta, 27 november