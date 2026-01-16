Kalmar svårslaget på bortaplan – nu sju raka segrar borta

Kalmar segrade – 4–1 mot AIK

Kalmars femte seger på de senaste sex matcherna

Giorgio Estephan matchvinnare för Kalmar

Kalmar har en riktigt fin segerrad på bortaplan. Vinsten mot AIK på fredagen med 4–1 (1–1, 1–0, 2–0) innebär att laget har sju matcher i rad med seger borta i hockeyallsvenskan.

Segern var Kalmars femte på de senaste sex matcherna.

Mora nästa för Kalmar

Oliver Tärnström gav AIK ledningen efter 11.53 på passning från Simon Åkerström och John Dahlström. Kalmar kvitterade när Eddie Levin hittade rätt efter 14.27.

Kalmar gjorde också 1–2 efter 8.15 i andra perioden när Giorgio Estephan hittade rätt framspelad av Eddie Levin och George Diaco.

2.26 in i tredje perioden slog Elliot Ekmark till på pass av George Diaco och Eddie Levin och ökade ledningen. Gabriel Olsson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.11 kvar att spela på pass av Jesper Lindén.

Kalmars Eddie Levin stod för tre poäng, varav ett mål.

Resultatet innebär att AIK ligger kvar på femte plats och Kalmar på andra plats i tabellen.

I nästa match möter AIK Vimmerby hemma på onsdag 21 januari 19.00. Kalmar möter Mora måndag 19 januari 19.00 hemma.

AIK–Kalmar 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Första perioden: 1–0 (11.53) Oliver Tärnström (Simon Åkerström, John Dahlström), 1–1 (14.27) Eddie Levin.

Andra perioden: 1–2 (28.15) Giorgio Estephan (Eddie Levin, George Diaco).

Tredje perioden: 1–3 (42.26) Elliot Ekmark (George Diaco, Eddie Levin), 1–4 (58.49) Gabriel Olsson (Jesper Lindén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 1-1-3

Kalmar: 4-1-0

Nästa match:

AIK: Vimmerby HC, hemma, 21 januari 19.00

Kalmar: Mora IK, hemma, 19 januari 19.00