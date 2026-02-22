Kalmar-seger i toppmötet med Västervik

Kalmar-seger med 5–2 mot Västervik

Kalmars femte seger på de senaste sex matcherna

Måns Berggren avgjorde för Kalmar

Västervik tog emot Kalmar i söndagens toppmöte i U18 division 1 syd B vår. Och det slutade med seger för bortalaget Kalmar, som besegrade Västervik med 5–2 (1–0, 1–0, 3–2).

– Det var en ganska jämn match, där de var det starkaste laget idag. Vi kom inte riktigt upp på den nivån som vi behövde för att möta upp dem, nya tag på torsdag, kommenterade Västerviks tränare Stefan Persson.

Kalmars lagledare Fredrik Johansson om matchen:

– Kalmar genomförde matchen kontrollerat. Tredjeperioden blev lite stökig men Kalmar behöll kontroll över spelet.

Efter tre segrar i rad för Västervik tog det stopp. Kalmar tog i stället fjärde segern i rad.

Västervik–Kalmar – mål för mål

Alexander Kitanovski gjorde 1–0 till Kalmar efter bara 1.12 på pass av Levis Wahllöf och Troy Friman.

Efter 1.30 i andra perioden slog Måns Berggren till framspelad av Troy Friman och gjorde 0–2.

Kalmar vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 2–5.

Det här var fjärde mötet mellan Västervik och Kalmar den här säsongen. Kalmar HC vann de två första mötena. Västerviks IK vann senast lagen möttes.

Nästa motstånd för Västervik är Dalen. Lagen möts torsdag 26 februari 19.40 i Smedjehov. Kalmar tar sig an Nybro Vikings hemma tisdag 24 februari 19.40.

Västervik–Kalmar 2–5 (0–1, 0–1, 2–3)

U18 division 1 syd B vår, LF Arena

Första perioden: 0–1 (1.12) Alexander Kitanovski (Levis Wahllöf, Troy Friman).

Andra perioden: 0–2 (21.30) Måns Berggren (Troy Friman).

Tredje perioden: 0–3 (42.21) Måns Berggren (Fabian Gullberg), 1–3 (43.52) Isac Österström (Rasmus Thörnwall), 1–4 (51.42) Kalle Pitkänen (Theo Eriksson, Viggo Jörneklint), 2–4 (54.18) Sam Fröling (Anton Lundberg, Lukas Rasmussen), 2–5 (59.48) Alexander Kitanovski (Kalle Pitkänen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 3-0-2

Kalmar: 4-0-1

Nästa match:

Västervik: HC Dalen, borta, 26 februari 19.40

Kalmar: Nybro Vikings IF, hemma, 24 februari 19.40