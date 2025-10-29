Kalmar knep segern i målmässigt jämn match mot Bik Karlskoga

Kalmar vann med 3–2 mot Bik Karlskoga

Kalmars sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Scott Walford matchvinnare för Kalmar

Det blev seger för bortalaget Kalmar i matchen mot Bik Karlskoga i Nobelhallen. Laget vann onsdagens match i hockeyallsvenskan med 3–2 (1–1, 2–1, 0–0).

Segern var Kalmars sjunde på de senaste åtta matcherna.

Mora nästa för Kalmar

Första perioden var jämn. Bik Karlskoga inledde bäst och tog ledningen genom Jonatan Harju efter 6.21, men Kalmar kvitterade genom Valdemar Johansson efter 12.29. Kalmar startade också andra perioden vassast. Laget gick upp till en 1–3-ledning genom mål av Matthew Struthers och Scott Walford. Bik Karlskoga gjorde 3–2 genom Oliver Eklind efter 10.54 men kom aldrig närmare. I tredje perioden höll Kalmar i sin 3–2-ledning och vann.

Det här var Bik Karlskogas tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Kalmars andra uddamålsseger.

Bik Karlskoga möter Nybro i nästa match hemma fredag 31 oktober 19.00. Kalmar möter samma dag Mora borta.

Bik Karlskoga–Kalmar 2–3 (1–1, 1–2, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (6.21) Jonatan Harju (Gustaf Thorell), 1–1 (12.29) Valdemar Johansson (Peter Diliberatore, Liam Hawel).

Andra perioden: 1–2 (23.15) Matthew Struthers (Andrew Vanderbeck), 1–3 (28.38) Scott Walford (George Diaco, Liam Hawel), 2–3 (30.54) Oliver Eklind (Hampus Plato, Noel Fransén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 1-1-3

Kalmar: 4-1-0

Nästa match:

Bik Karlskoga: Nybro Vikings IF, hemma, 31 oktober

Kalmar: Mora IK, borta, 31 oktober