Kalmar fortsätter segersviten mot Gislaved

Kalmar vann med 8–2 mot Gislaved

Kalmars åttonde seger på de senaste tio matcherna

Hugo Tyrebrant gjorde tre mål för Kalmar

Gislaved är lite av ett drömmotstånd för Kalmar. På lördagen vann Kalmar på nytt – den här gången borta i Gislerinken. Matchen i U20 Div 1 C syd vår herr slutade hela 8–2 (1–1, 2–1, 5–0). Det var Kalmars fjärde raka seger mot Gislaved.

Segern var Kalmars åttonde på de senaste tio matcherna.

William Johansson bakom Kalmars seger

Sigge Bjelke gav Gislaved ledningen efter 5.58 på passning från Walter Åqvist. Efter 11.04 kvitterade Kalmar genom Hugo Tyrebrant framspelad av David Johansson och Mellwin Göthberg.

Kalmar startade också andra perioden vassast. Laget gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Hugo Tyrebrant och William Johansson innan Gislaved svarade och gjorde 3–2 genom Sigge Bjelke.

Även i tredje perioden var det Kalmar som spelade bäst och gick från 2–3 till 2–8 genom två mål av Walter Nilsson, och ett mål var av William Johansson, Henri Thüberg och Hugo Tyrebrant i slutet av perioden.

Kalmars William Johansson stod för fyra poäng, varav två mål, Walter Nilsson gjorde två mål och ett assist och Hugo Tyrebrant gjorde tre mål.

Det här betyder att Gislaved är kvar på fjärde plats och Kalmar stannar på andra plats, i serien.

Det här var fjärde mötet mellan Gislaved och Kalmar den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kalmar HC vunnit.

I nästa match, lördag 14 februari möter Gislaved Tingsryds AIF J20 borta i Dackehallen 16.20 medan Kalmar spelar borta mot Nybro 14.00.

Gislaved–Kalmar 2–8 (1–1, 1–2, 0–5)

U20 Div 1 C syd vår herr, Gislerinken

Första perioden: 1–0 (5.58) Sigge Bjelke (Walter Åqvist), 1–1 (11.04) Hugo Tyrebrant (David Johansson, Mellwin Göthberg).

Andra perioden: 1–2 (22.35) Hugo Tyrebrant (Markus Hatlem, Elliott Fredhöj), 1–3 (23.12) William Johansson (Walter Nilsson, Lauris Strazdins), 2–3 (39.18) Sigge Bjelke (Walter Åqvist, Wilmer Bjelke).

Tredje perioden: 2–4 (55.57) William Johansson (Lucas Erlandsson, Aziz Usmanov), 2–5 (57.09) Hugo Tyrebrant (Markus Hatlem, Herman Johansson), 2–6 (57.23) Henri Thüberg (Mellwin Göthberg, Viktor Tuszynski), 2–7 (58.35) Walter Nilsson (William Johansson, Aziz Usmanov), 2–8 (59.08) Walter Nilsson (William Johansson, Lucas Erlandsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gislaved: 2-0-3

Kalmar: 3-0-2

Nästa match:

Gislaved: Tingsryds AIF Utv., borta, 14 februari 16.20

Kalmar: Nybro Vikings IF, borta, 14 februari 14.00