Kalmar föll och stannade på fem raka segrar

Boro/Vetlanda J18-seger med 8–3 mot Kalmar

Boro/Vetlanda J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hugo Sollin tremålsskytt för Boro/Vetlanda J18

Kalmar har spelat bra i U18 division 1 syd B vår senaste tiden. Inför matchen borta mot Boro/Vetlanda J18 hade laget tagit fem raka segrar. Men på söndagen tog det stopp, när matchen i Hydro Arena slutade 8–3 (1–2, 5–0, 2–1). Det var första förlusten sedan den 29 januari för Kalmar.

Segern var Boro/Vetlanda J18:s fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Hugo Sollin gjorde tre mål för Boro/Vetlanda J18

Kalmar var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

Boro/Vetlanda J18 hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med hela 5–0 och ställningen efter två perioder var 6–2.

Boro/Vetlanda J18 gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 6–2 till 8–2, målen av Wille Krafft-Hernegård och Seth Ståhlgren Uebel, vilket avgjorde matchen.

Theo Eriksson reducerade förvisso men närmare än 8–3 kom inte Kalmar. Boro/Vetlanda J18 tog därmed en säker seger.

Boro/Vetlanda J18:s Hugo Sollin gjorde tre mål, William Ribbholm hade tre assists och Wille Krafft-Hernegård stod för ett mål och två assists.

Boro/Vetlanda J18 ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Kalmar är på tredje plats.

Det här var fjärde mötet mellan Boro/Vetlanda J18 och Kalmar den här säsongen. Kalmar HC har tagit två segrar före den här matchen. Boro/Vetlanda HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Boro/Vetlanda J18 Gislaveds SK U18 borta på torsdag 5 mars 19.00. Kalmar möter Nybro Vikings tisdag 3 mars 19.20 borta.

Boro/Vetlanda J18–Kalmar 8–3 (1–2, 5–0, 2–1)

U18 division 1 syd B vår, Hydro Arena

Första perioden: 1–0 (0.07) Hugo Sollin (Wille Krafft-Hernegård), 1–1 (6.53) Levis Wahllöf (Troy Friman), 1–2 (11.37) Troy Friman.

Andra perioden: 2–2 (20.31) Hugo Sollin (William Ribbholm, Wille Krafft-Hernegård), 3–2 (25.54) Alvin Lagerqvist, 4–2 (32.10) Hugo Sollin (William Ribbholm), 5–2 (33.58) August Andersson, 6–2 (35.11) Seth Ståhlgren Uebel (Arvid Rosenqvist).

Tredje perioden: 7–2 (47.40) Wille Krafft-Hernegård (August Andersson, William Ribbholm), 8–2 (50.55) Seth Ståhlgren Uebel (Alvin Lagerqvist, Filip Melkersson), 8–3 (59.36) Theo Eriksson (Levis Wahllöf, Alexander Kitanovski).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda J18: 4-0-1

Kalmar: 4-0-1

Nästa match:

Boro/Vetlanda J18: Gislaveds SK, borta, 5 mars 19.00

Kalmar: Nybro Vikings IF, borta, 3 mars 19.20