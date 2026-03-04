Kalix vann första matchen efter drama mot Piteå

Kalix-seger med 6–1 mot Piteå

Oliver Selström matchvinnare för Kalix

Henrik Claeson målskytt för Piteå

Kalix har skapat sig ett överläge mot Piteå i Hockeyettan Åttondelsfinal, norra, efter vinst på bortaplan med 6–1 (2–1, 1–0, 3–0) i första matchen.

Piteå nästa för Kalix

Kalix startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Kie Vähäkangas och Oliver Selström innan Piteå svarade och gjorde 2–1 genom Henrik Claeson.

Efter 17.51 i andra perioden slog Albin Säteri till framspelad av Alfons Ekblad och Filip Lindbäck och gjorde 1–3.

Kalix fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Andrew Suriyuth, som gjorde två mål, och Oliver Selström.

Kie Vähäkangas gjorde ett mål för Kalix och två assist.

Lagen möts igen på lördag 16.00.

Piteå–Kalix 1–6 (1–2, 0–1, 0–3)

Hockeyettan Åttondelsfinal, norra

Första perioden: 0–1 (7.48) Kie Vähäkangas (Noah Idebäck, Elias Elomaa), 0–2 (11.44) Oliver Selström (Filip Runbjer, Kie Vähäkangas), 1–2 (12.58) Henrik Claeson (Oskar Lundkvist, Oscar Bramberg).

Andra perioden: 1–3 (37.51) Albin Säteri (Alfons Ekblad, Filip Lindbäck).

Tredje perioden: 1–4 (49.37) Oliver Selström (Kie Vähäkangas, Elias Elomaa), 1–5 (50.52) Andrew Suriyuth (Robert Von Gerdten, Adam Persson), 1–6 (54.34) Andrew Suriyuth (Adam Helldén, Oscar Kohlström).

Nästa match:

7 mars, 16.00, Kalix–Piteå