Kalix U18:s fina svit fortsätter mot Kiruna IF U18

Kalix U18 vann med 10–2 mot Kiruna IF U18

Linus Englund matchvinnare för Kalix U18

Seger nummer 6 för Kalix U18

Kiruna IF U18 har varit lite av ett favoritmotstånd för Kalix U18. På fredagen tog Kalix U18 ännu en seger hemma mot Kiruna IF U18. Matchen i U18 division 1 norra A fortsättning herr slutade hela 10–2 (3–0, 3–1, 4–1). Det var Kalix U18:s sjunde raka seger mot just Kiruna IF U18.

Kalix U18–Kiruna IF U18 – mål för mål

Kalix U18 spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 6–1.

På bara 7.44 gjorde Kalix U18 fyra raka mål när laget gick från 6–1 till 10–1.

Milo Törmä reducerade förvisso men närmare än 10–2 kom inte Kiruna IF U18. Kalix U18 tog därmed en säker seger.

John Lundberg gjorde två mål för Kalix U18 och två målgivande passningar, Erik Svedlund hade tre assists, Kirill Tabunov stod för två mål och ett assist, Damians Kjars gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Gustav Tedfelt gjorde två mål och ett målgivande pass.

Kalix U18 stannar därmed på tredje plats och Kiruna IF U18 på fjärde plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kalix HC vunnit.

I nästa omgång har Kalix U18 Clemensnäs HC U18 hemma i Part Arena, torsdag 19 februari 19.30. Kiruna IF U18 spelar borta mot Bodens HF U18 lördag 14 februari 11.00.

Kalix U18–Kiruna IF U18 10–2 (3–0, 3–1, 4–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Part Arena

Första perioden: 1–0 (5.03) Viktor Savinen Eidegren (Gustav Tedfelt, Sebastian Lundholm), 2–0 (9.12) Kirill Tabunov (John Lundberg), 3–0 (17.21) Linus Englund (Kirill Tabunov, Edwin Karlsson).

Andra perioden: 4–0 (27.17) Tim Brixdal (Samuel Lidström, Erik Svedlund), 5–0 (28.29) Damians Kjars (Erik Svedlund, John Lundberg), 6–0 (30.31) John Lundberg (Axel Persson, Damians Kjars), 6–1 (35.49) Jaroslav Novikov (Liam Forsman, Hugo Karlström).

Tredje perioden: 7–1 (41.47) Kirill Tabunov (Damians Kjars), 8–1 (42.42) Gustav Tedfelt (Johannes Kantola), 9–1 (49.14) Gustav Tedfelt (Johannes Kantola), 10–1 (49.31) John Lundberg (Erik Svedlund), 10–2 (59.11) Milo Törmä.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix U18: 2-1-2

Kiruna IF U18: 3-0-2

Nästa match:

Kalix U18: Clemensnäs HC div 1, hemma, 19 februari 19.30

Kiruna IF U18: Bodens HF, borta, 14 februari 11.00