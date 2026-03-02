Kalix U18 segrade mot Sunderby SK U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr

Kalix U18 vann med 4–1 mot Sunderby SK U18

Kalix U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

John Lundberg matchvinnare för Kalix U18

Kalix U18 segrade borta i Sunderby Ishall mot Sunderby SK U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. 1–4 (0–1, 1–2, 0–1) slutade matchen på måndagen.

Segern var Kalix U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Sunderby SK U18–Kalix U18 – mål för mål

Linus Englund gjorde 1–0 till Kalix U18 efter bara 1.16.

Kalix U18 gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av John Lundberg och Kirill Tabunov.

Sunderby SK U18 reducerade dock till 1–3 genom Alex Karlsson efter 8.56 av perioden.

16.58 in i tredje perioden nätade Kalix U18:s Linus Rova Lindvall och ökade ledningen.

Med två omgångar kvar är Sunderby SK U18 på sjunde plats i tabellen medan Kalix U18 är på tredje plats.

Det här var fjärde mötet mellan Sunderby SK U18 och Kalix U18 den här säsongen. Kalix HC vann de två första mötena. Sunderby SK div 1 vann senast lagen möttes.

I nästa omgång har Sunderby SK U18 Brooklyn Tigers HF U18 hemma i Sunderby Ishall, onsdag 4 mars 19.30. Kalix U18 spelar borta mot Haparanda torsdag 5 mars 19.00.

Sunderby SK U18–Kalix U18 1–4 (0–1, 1–2, 0–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (1.16) Linus Englund.

Andra perioden: 0–2 (24.47) John Lundberg, 0–3 (27.00) Kirill Tabunov (Linus Englund, Edwin Karlsson), 1–3 (28.56) Alex Karlsson (Sixten Nordmark, Jacob Forsström).

Tredje perioden: 1–4 (56.58) Linus Rova Lindvall.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 1-0-4

Kalix U18: 4-0-1

Nästa match:

Sunderby SK U18: Brooklyn Tigers HF, hemma, 4 mars 19.30

Kalix U18: HaparandaTornio UHC, borta, 5 mars 19.00