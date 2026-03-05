Kalix U18 hetast i toppmötet med Haparanda

Kalix U18-seger med 5–2 mot Haparanda

Kalix U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Erik Svedlund med två mål för Kalix U18

Det var toppmöte i U18 division 1 norra A fortsättning herr under torsdagen när Haparanda tog emot tredjeplacerade Kalix U18. Kalix U18 vann matchen med 5–2 (2–0, 1–1, 2–1).

Med en omgång kvar är Haparanda på tredje plats i tabellen, medan Kalix U18 är på andra plats.

Det här innebär att Kalix U18 nu har fyra segrar i följd i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

John Lundberg bakom Kalix U18:s avgörande

Erik Svedlund gav Kalix U18 ledningen efter 14 minuter på pass av Måns Nygård. 0–2 kom efter 15.06 när Hugo Stenback hittade rätt med assist av Kirill Tabunov och Linus Englund.

Efter 6.50 i andra perioden slog Julius Vähä till framspelad av Eetu Huttunen och Väinö Alakokkare och reducerade åt Haparanda. Kalix U18:s John Lundberg gjorde 1–3 efter 17.43 på pass av Erik Svedlund och Måns Nygård.

Efter 0.35 i tredje perioden ökade Kalix U18 på till 1–4 genom Edwin Karlsson.

Haparanda reducerade dock till 2–4 genom Julius Vähä med 4.56 kvar att spela av perioden.

Kalix U18 kunde dock avgöra till 2–5 med 21 sekunder kvar av matchen genom Erik Svedlund.

Erik Svedlund gjorde två mål för Kalix U18 och spelade dessutom fram till ett mål.

Haparanda har tre vinster och två förluster och 17–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Det här var fjärde mötet mellan Haparanda och Kalix U18 den här säsongen. HaparandaTornio UHC vann de två första mötena. Kalix HC vann senast lagen möttes.

Söndag 8 mars möter Haparanda Kiruna IF U18 borta 12.00 och Kalix U18 möter Brooklyn Tigers HF U18 hemma 11.00.

Haparanda–Kalix U18 2–5 (0–2, 1–1, 1–2)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Norra Finans Arena

Första perioden: 0–1 (14.06) Erik Svedlund (Måns Nygård), 0–2 (15.06) Hugo Stenback (Kirill Tabunov, Linus Englund).

Andra perioden: 1–2 (26.50) Julius Vähä (Eetu Huttunen, Väinö Alakokkare), 1–3 (37.43) John Lundberg (Erik Svedlund, Måns Nygård).

Tredje perioden: 1–4 (40.35) Edwin Karlsson (Leon Öhlund), 2–4 (55.04) Julius Vähä (Eemeli Posti), 2–5 (59.39) Erik Svedlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Haparanda: 3-0-2

Kalix U18: 4-0-1

Nästa match:

Haparanda: Kiruna IF, borta, 8 mars 12.00

Kalix U18: Brooklyn Tigers HF, hemma, 8 mars 11.00