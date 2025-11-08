Kalix U18 avgjorde med tre mål i tredje perioden

Seger för Kalix U18 med 6–1 mot Kiruna IF U18

Leon Öhlund matchvinnare för Kalix U18

Tredje raka segern för Kalix U18

I två perioder hängde bortalaget Kiruna IF U18 hyggligt med i matchen mot Kalix U18. Men Kalix U18 öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 6–1 (1–1, 2–0, 3–0) i matchen i U18 division 1 norra A herr.

Det var hemmaseger nummer fem i rad för Kalix U18.

Kalix U18–Kiruna IF U18 – mål för mål

Första perioden var jämn. Kalix U18 inledde bäst och tog ledningen genom Erik Svedlund efter 13.37, men Kiruna IF U18 kvitterade genom Simon Holmblad bara en minut senare. I andra perioden var det Kalix U18 som var starkast och gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Leon Öhlund och John Lundberg. Kalix U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Johannes Kantola, som gjorde två mål, och John Lundberg.

John Lundberg och Johannes Kantola gjorde två mål och ett assist var för Kalix U18.

Kalix U18 har tre segrar och två förluster och 21–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kiruna IF U18 har en vinst och fyra förluster och 10–22 i målskillnad.

Resultatet innebär att Kalix U18 ligger kvar på tredje plats och Kiruna IF U18 på åttonde plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Kalix HC med 3–2.

I nästa match möter Kalix U18 Haparanda hemma på onsdag 19 november 19.30. Kiruna IF U18 möter Bodens HF U18 söndag 9 november 13.00 borta.

Kalix U18–Kiruna IF U18 6–1 (1–1, 2–0, 3–0)

U18 division 1 norra A herr, Part Arena

Första perioden: 1–0 (13.37) Erik Svedlund (Max Öjercrantz, John Lundberg), 1–1 (14.17) Simon Holmblad (Liam Lundin, Milo Törmä).

Andra perioden: 2–1 (29.11) Leon Öhlund (Kirill Tabunov, Johannes Kantola), 3–1 (39.18) John Lundberg (Erik Svedlund, Samuel Lidström).

Tredje perioden: 4–1 (40.10) John Lundberg, 5–1 (57.00) Johannes Kantola (Gustav Tedfelt, Hugo Stenback), 6–1 (58.58) Johannes Kantola (Kirill Tabunov, Edwin Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix U18: 3-0-2

Kiruna IF U18: 1-0-4

Nästa match:

Kalix U18: HaparandaTornio UHC, hemma, 19 november

Kiruna IF U18: Bodens HF, borta, 9 november