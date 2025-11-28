Kalix starkast – avgjorde i förlängningen mot Kiruna

Seger för Kalix med 5–4 efter förlängning

Kalix nionde seger på de senaste tio matcherna

Rainers Pavlovics matchvinnare för Kalix

Det blev en riktigt tajt match när Kiruna tog emot Kalix i U20 region norr A herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 5–4 (0–0, 3–2, 1–2, 1–0). Matchhjälte blev Rainers Pavlovics, som gjorde det avgörande målet 55 sekunder in i förlängningen.

– En bra match från vår sida, vi jobbar stenhårt över hela matchen och lyckas få med en poäng. Nöjd med vår prestation, kommenterade Kirunas huvudtränare Emil Sörensen.

Kiruna–Kalix – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Kalix spelade bäst i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 2–3.

Kiruna kvitterade till 3–3 genom Tage Carlsten i tredje perioden.

Kalix tog ledningen på nytt genom William Mattila som gjorde sitt andra mål efter 10.01 i tredje perioden.

Kiruna kvitterade till 4–4 genom Kevin Bergersen Fors efter 10.33 av perioden.

I förlängningen tog det 55 sekunder till Kalix avgjorde till 5–4. Stor matchhjälte blev Rainers Pavlovics, på pass av Alexander Burman och Gustav Sundqvist.

Gustav Sundqvist gjorde ett mål för Kalix och två assist.

Kiruna har fem förluster och 11–38 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kalix har fyra vinster och en förlust och 36–16 i målskillnad. Det här var Kirunas tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Kalix andra uddamålsseger.

U20 region norr A herr är nu färdigspelad. Kiruna slutar på sjätte plats och Kalix på första plats. Kalix är klart för slutspel.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kalix HC med 8–0.

Kiruna–Kalix 4–5 (0–0, 2–3, 2–1, 0–1)

U20 region norr A herr, Lombiahallen

Andra perioden: 0–1 (21.12) Gustav Sundqvist, 1–1 (22.16) Scott Paulsson, 1–2 (32.13) Rainers Pavlovics (Alexander Burman, Gustav Sundqvist), 2–2 (35.58) Wilgot Älvero (Scott Paulsson), 2–3 (37.14) William Mattila (Henry Newell).

Tredje perioden: 3–3 (47.15) Tage Carlsten (Viggo Mämmi, Teodor Jonsson Holmgren), 3–4 (50.01) William Mattila, 4–4 (50.33) Kevin Bergersen Fors (Hjalmar Aidantausta, Elis Gunillasson).

Förlängning: 4–5 (60.55) Rainers Pavlovics (Alexander Burman, Gustav Sundqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 0-1-4

Kalix: 4-0-1