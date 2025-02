Falu IF vann med 3–2 efter förlängning

Falu IF:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

William Danielsen gjorde två mål för Falu IF

Nu är det klart. Kalix är seriesegrare i Vårettan norra herr. Det trots att det blev förlust, 2–3 (0–1, 2–0, 0–1, 0–1) efter förlängning, mot Falu IF på hemmaplan på lördagen. Övriga resultat gör att Kalix ändå är på tillräckligt avstånd till tvåan Falu IF i tabellen, och därför kan fira seriesegern. Falu IF ligger på andra plats.

Ludwig Sundström stod för Falu IF:s avgörande mål 4.35 in i förlängningen.

Segern var Falu IF:s sjunde på de senaste åtta matcherna.

Falu IF:s William Danielsen tvåmålsskytt

Falu IF började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.19 slog William Danielsen till assisterad av Patrik Elfsberg och Jon Axforsen. Stevie O´connor och Emil Andersson låg sen bakom vändningen till 2–1 för Kalix. Falu IF kvitterade till 2–2 med sju sekunder kvar att spela på nytt genom William Danielsen på pass av Viggo Aspling och Oliver Pentler. I förlängningen tog det 4.35 innan Falu IF också avgjorde till 2–3. Matchvinnare för bortalaget blev Ludwig Sundström, på pass av Viggo Aspling och Oliver Pentler.

Det här var Kalix tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Falu IF:s tredje uddamålsseger.

Med en omgång kvar är Kalix klara seriesegrare, medan Falu IF är på andra plats.

När lagen möttes senast vann Kalix HC med 2–1 efter förlängningsspel .

Nästa motstånd för Kalix är Borlänge. Falu IF tar sig an Kiruna borta. Båda matcherna spelas söndag 23 februari 15.00.

Kalix–Falu IF 2–3 (0–1, 2–0, 0–1, 0–1)

Första perioden: 0–1 (3.19) William Danielsen (Patrik Elfsberg, Jon Axforsen).

Andra perioden: 1–1 (22.05) Emil Andersson (Filip Runbjer, Oliwer Stensson), 2–1 (24.27) Stevie O´connor (Filip Lindbäck, Anton Claesson).

Tredje perioden: 2–2 (59.53) William Danielsen (Viggo Aspling, Oliver Pentler).

Förlängning: 2–3 (64.35) Ludwig Sundström (Viggo Aspling, Oliver Pentler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 3-1-1

Falu IF: 4-0-1

Nästa match:

Kalix: Borlänge HF, hemma, 23 februari

Falu IF: Kiruna IF, borta, 23 februari