Kalix har fyra raka segrar – vann mot Sunderby med 4–1

Kalix Rasmus Lindqvist-Nilsson tremålsskytt

Kalix är i bra form just nu. På onsdagen kom seger nummer fyra i rad, efter 4–1 (0–1, 2–0, 2–0) borta mot Sunderby. Det innebär också att Sunderby har fem raka förluster i U20 region norr topp 8 herr.

Det var femte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Kalix.

Nils Mettävainio-Berglund gjorde 1–0 till Sunderby efter tolv minuters spel efter förarbete av Viggo Johansson och Alexander Linder.

Efter 10.57 i andra perioden nätade Rasmus Lindqvist-Nilsson på pass av William Björck och kvitterade för Kalix.

Viktor Abrahamsson gjorde dessutom 1–2 efter 12.29 framspelad av Alexander Burman.

4.28 in i tredje perioden nätade Kalix Rasmus Lindqvist-Nilsson på nytt på pass av William Björck och Hugo Bucht och ökade ledningen.

Efter 15.59 slog Rasmus Lindqvist-Nilsson till återigen framspelad av Hugo Bucht och William Björck och ökade ledningen för Kalix.

Rasmus Lindqvist-Nilsson gjorde tre mål för Kalix och William Björck hade tre assists.

Sunderby står fortfarande utan poäng efter fem spelade matcher medan Kalix har tolv poäng efter fyra matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kalix HC vunnit.

Nästa motstånd för Sunderby är Ö-vik Hockey J20. Lagen möts lördag 17 januari 12.20 i Lulebohallen. Kalix tar sig an Clemensnäs hemma måndag 12 januari 19.30.

Sunderby–Kalix 1–4 (1–0, 0–2, 0–2)

U20 region norr topp 8 herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (12.34) Nils Mettävainio-Berglund (Viggo Johansson, Alexander Linder).

Andra perioden: 1–1 (30.57) Rasmus Lindqvist-Nilsson (William Björck), 1–2 (32.29) Viktor Abrahamsson (Alexander Burman).

Tredje perioden: 1–3 (44.28) Rasmus Lindqvist-Nilsson (William Björck, Hugo Bucht), 1–4 (55.59) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Hugo Bucht, William Björck).

Nästa match:

Sunderby: Örnsköldsvik HF, hemma, 17 januari 12.20

Kalix: Clemensnäs HC, hemma, 12 januari 19.30