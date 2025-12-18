Justin Faulk matchhjälte när St Louis vann mot Winnipeg

Seger för St Louis med 1–0 mot Winnipeg

Justin Faulk matchvinnare för St Louis

Andra raka förlusten för Winnipeg

Det blev seger för St Louis hemma mot Winnipeg i NHL. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom i andra perioden. Tredje perioden blev mållös. Matchhjälte för St Louis blev Justin Faulk som gjorde målet.

NY Rangers nästa för St Louis

St Louis har två segrar och tre förluster och 10–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Winnipeg har en vinst och fyra förluster och 13–15 i målskillnad.

Nästa motstånd för St Louis är NY Rangers. Lagen möts fredag 19 december 02.00 i Enterprise Center. Winnipeg tar sig an Colorado borta lördag 20 december 03.00.

St Louis–Winnipeg 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

NHL, Enterprise Center

Andra perioden: 1–0 (33.17) Justin Faulk (Robert Thomas, Pavel Buchnevich).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 2-0-3

Winnipeg: 1-1-3

Nästa match:

St Louis: New York Rangers, hemma, 19 december 02.00

Winnipeg: Colorado Avalanche, borta, 20 december 03.00