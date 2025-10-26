Jordan Eberle i målform när Seattle vann mot Edmonton

Seger för Seattle med 3–2 mot Edmonton

Jordan Eberle med två mål för Seattle

Andra raka segern för Seattle

Hemmalaget Seattle vann mot Edmonton i NHL. 3–2 (1–0, 1–1, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Seattle började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.23 slog Jordan Eberle till framspelad av Matty Beniers och Berkly Catton. Seattle utökade ledningen genom Tye Kartye efter 6.35 i andra perioden.

Edmonton reducerade dock till 2–1 genom Evan Bouchard med 4.21 kvar att spela av perioden. Seattle gjorde 3–1 genom Jordan Eberle som gjorde sitt andra mål efter 12.11 i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Darnell Nurse reducerade förvisso men närmare än 3–2 kom inte Edmonton.

Det här var Seattles tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Edmontons andra uddamålsförlust.

Seattle tar sig an Montreal i nästa match hemma onsdag 29 oktober 03.30. Edmonton möter Vancouver borta måndag 27 oktober 03.00.

Seattle–Edmonton 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 1–0 (1.23) Jordan Eberle (Matty Beniers, Berkly Catton).

Andra perioden: 2–0 (26.35) Tye Kartye (Ryan Winterton, Ben Meyers), 2–1 (35.39) Evan Bouchard (Leon Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins).

Tredje perioden: 3–1 (52.11) Jordan Eberle (Matty Beniers, Vince Dunn), 3–2 (54.35) Darnell Nurse (Mattias Ekholm, Leon Draisaitl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 3-0-2

Edmonton: 2-0-3

Nästa match:

Seattle: Montreal Canadiens, hemma, 29 oktober

Edmonton: Vancouver Canucks, borta, 27 oktober