Jonstorps starka svit mot KRIF Hockey J18 fortsätter

Jonstorp vann med 7–0 mot KRIF Hockey J18

Filip Klang med tre mål för Jonstorp

Åttonde raka nederlaget för KRIF Hockey J18

Tre raka segrar hade Jonstorp mot just KRIF Hockey J18 i U18 division 1 syd C herr inför söndagens match. Och på söndagen segrade Jonstorp på nytt – den här gången med hela 7–0 (3–0, 2–0, 2–0) hemma i Jonstorps Ishall.

Jonstorp stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.29 i mitten av perioden.

Efter 11.31 i andra perioden nätade Filip Klang på nytt framspelad av Sixten Medin och Max Börjesson och gjorde 4–0.

Viggo Larsson gjorde dessutom 5–0 efter 11.53 på pass av Herman Jung och Noel Månsson.

16.51 in i tredje perioden fick Sixten Medin utdelning framspelad av Sam Holmberg och ökade ledningen.

Till slut kom också 7–0 genom Lucas Käller på pass av Sam Holmberg och Max Börjesson efter 19.20.

Jonstorps Sam Holmberg hade tre assists och Filip Klang gjorde tre mål.

Med tre omgångar kvar är Jonstorp på fjärde plats i tabellen medan KRIF Hockey J18 är på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Jonstorps IF IshF med 10–1.

Torsdag 27 november möter Jonstorp Kristianstad borta 19.30 och KRIF Hockey J18 möter Nybro Vikings borta 19.10.

Jonstorp–KRIF Hockey J18 7–0 (3–0, 2–0, 2–0)

U18 division 1 syd C herr, Jonstorps Ishall

Första perioden: 1–0 (6.05) Filip Klang (Axel Lindelöv, Sam Holmberg), 2–0 (8.03) Ville Olsson (Viktor Åkesson, Alfred Hallenborg), 3–0 (14.34) Filip Klang (Lucas Käller, Jakob Johansson).

Andra perioden: 4–0 (31.31) Filip Klang (Sixten Medin, Max Börjesson), 5–0 (31.53) Viggo Larsson (Herman Jung, Noel Månsson).

Tredje perioden: 6–0 (56.51) Sixten Medin (Sam Holmberg), 7–0 (59.20) Lucas Käller (Sam Holmberg, Max Börjesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 3-0-2

KRIF Hockey J18: 0-0-5

Nästa match:

Jonstorp: Kristianstads IK, borta, 27 november

KRIF Hockey J18: Nybro Vikings IF, borta, 27 november