Jonstorps fina svit håller i sig efter 6–1 mot Hanhals

Jonstorp vann med 6–1 mot Hanhals

Jonstorps sjätte seger på de senaste sju matcherna

August Lundsteen avgjorde för Jonstorp

Segertåget fortsätter för Jonstorp. Mot Hanhals på hemmaplan i Jonstorps Ishall på tisdagen blev det seger igen. Laget vann med 6–1 (2–1, 1–0, 3–0) och har nu fem segrar i rad i U20 region syd herr.

Borås nästa för Jonstorp

Abbe Blomgren 2, Oscar Johansson 2, August Lundsteen och Petter Olsson gjorde mål för Jonstorp och Hugo Samuelsson för Hanhals.

Med tre omgångar kvar är Jonstorp på tredje plats i tabellen medan Hanhals är på femte plats. Ett fint lyft i tabellen för Jonstorp som så sent som den 3 november låg på tionde plats.

När lagen möttes senast vann Hanhals IF med 2–0.

Lördag 6 december spelar Jonstorp hemma mot Borås 13.40 och Hanhals mot Bäcken hemma 14.30 i Kungsbacka Ishall.

Jonstorp–Hanhals 6–1 (2–1, 1–0, 3–0)

U20 region syd herr, Jonstorps Ishall

Första perioden: 0–1 (0.16) Hugo Samuelsson (Axel Wennerö, Oliver Olsson), 1–1 (0.33) Oscar Johansson (Charles Björk, Petter Olsson), 2–1 (11.00) August Lundsteen (Eric Ejlertsson, Oscar Johansson).

Andra perioden: 3–1 (30.07) Oscar Johansson (Charles Björk, Vilmer Bengtsson).

Tredje perioden: 4–1 (52.49) Abbe Blomgren, 5–1 (54.57) Abbe Blomgren (Eric Ejlertsson, August Lundsteen), 6–1 (59.48) Petter Olsson (Oscar Johansson, Charles Björk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 5-0-0

Hanhals: 3-0-2

Nästa match:

Jonstorp: Borås HC, hemma, 6 december

Hanhals: Bäcken HC, hemma, 6 december