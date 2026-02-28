Jonstorp vann – kvitterade serien mot Karlskrona
- Jonstorp segrade – 3–0 mot Karlskrona
- August Lundsteen gjorde två mål för Jonstorp
- Petter Olsson matchvinnare för Jonstorp
Jonstorp vann borta mot Karlskrona med 3–0 (1–0, 0–0, 2–0) i U20 playoff till regional förkvalserie till kval till J20 nationell herr och utjämnade därmed till 1-1 i matchserien.
August Lundsteen med två mål för Jonstorp
Petter Olsson gjorde 1–0 till Jonstorp efter nio minuter efter pass från Oscar Johansson och Noel Blommefors.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.
13.42 in i tredje perioden satte August Lundsteen pucken på pass av Eric Ejlertsson och Sam Holmberg och ökade ledningen. Jonstorp gjorde också 0–3 genom August Lundsteen efter 18.49.
Nästa match spelas på söndag 13.00.
Karlskrona–Jonstorp 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)
U20 playoff till regional förkvalserie till kval till J20 nationell herr
Första perioden: 0–1 (9.32) Petter Olsson (Oscar Johansson, Noel Blommefors).
Tredje perioden: 0–2 (53.42) August Lundsteen (Eric Ejlertsson, Sam Holmberg), 0–3 (58.49) August Lundsteen.
Nästa match:
1 mars, 13.00, Karlskrona–Jonstorp
