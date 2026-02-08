Jonstorp utklassade IF Lejonet U18 på hemmaplan

Jonstorp-seger med 7–0 mot IF Lejonet U18

Sam Holmberg matchvinnare för Jonstorp

Femte raka nederlaget för IF Lejonet U18

Jonstorp dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot IF Lejonet U18 i U18 division 1 syd C vår med hela 7–0 (1–0, 3–0, 3–0).

Jonstorp–IF Lejonet U18 – mål för mål

Sam Holmberg gjorde 1–0 till Jonstorp efter 14.58 efter förarbete från Jakob Johansson och Axel Lindelöv.

Jonstorp startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Eric Stjärnborg, Viktor Åkesson och Jakob Johansson.

Jonstorp fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Jakob Johansson, Sam Holmberg och Filip Klang.

Jonstorps Jakob Johansson stod för två mål och tre assists, Sam Holmberg gjorde två mål och två målgivande passningar och Eric Stjärnborg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Jonstorp har tre segrar och två förluster och 23–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IF Lejonet U18 har fem förluster och 3–28 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Jonstorp med 6–0.

Nästa motstånd för Jonstorp är Halmstad J18. Lagen möts söndag 15 februari 14.00 i Halmstad Arena.

Jonstorp–IF Lejonet U18 7–0 (1–0, 3–0, 3–0)

U18 division 1 syd C vår, Jonstorps Ishall

Första perioden: 1–0 (14.58) Sam Holmberg (Jakob Johansson, Axel Lindelöv).

Andra perioden: 2–0 (25.31) Eric Stjärnborg (Sam Holmberg, Jakob Johansson), 3–0 (26.48) Viktor Åkesson (Lowe Holmer, Viktor Westerberg), 4–0 (28.22) Jakob Johansson (Sam Holmberg, Herman Jung).

Tredje perioden: 5–0 (52.02) Jakob Johansson (Eric Stjärnborg, Herman Jung), 6–0 (57.23) Filip Klang (Lucas Käller, Sixten Medin), 7–0 (57.52) Sam Holmberg (Eric Stjärnborg, Jakob Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 3-0-2

IF Lejonet U18: 0-0-5

Nästa match:

Jonstorp: Halmstad Hammers HC, borta, 15 februari 14.00