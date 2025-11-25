Jonstorp tog ny seger mot favoritmotståndet

Seger för Jonstorp med 2–1 mot Kungälv

Jonstorps fjärde seger på de senaste fem matcherna

Petter Olsson avgjorde för Jonstorp

Jonstorp fortsätter att vinna mot Kungälv i U20 region syd herr. På tisdagen segrade Jonstorp på nytt – den här gången med 2–1 (1–0, 1–1, 0–0) hemma i Jonstorps Ishall. Det var Jonstorps fjärde raka seger mot Kungälv.

Segern var Jonstorps fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Jonstorp–Kungälv – mål för mål

Liam Axelsson gjorde 1–0 till Jonstorp efter 16.41 på pass av Noel Blommefors och Victor Johansson.

Efter 8.48 i andra perioden nätade Petter Olsson på pass av Liam Axelsson och Oscar Johansson och gjorde 2–0.

Kungälvs Oliver Svenningsson gjorde 2–1 efter 15.18 framspelad av Emil Åberg.

Tredje perioden blev mållös och Jonstorp höll i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var Jonstorps andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Kungälvs femte uddamålsförlust.

Jonstorps nya tabellposition är femte plats medan Kungälv är på tolfte och sista plats. Ett fint lyft i tabellen för Jonstorp som så sent som den 3 november låg på tionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Jonstorps IF IshF med 8–4.

Jonstorp tar sig an IF Troja-Ljungby i nästa match borta lördag 29 november 12.00. Kungälv möter samma dag 16.00 Helsingborg hemma.

Jonstorp–Kungälv 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)

U20 region syd herr, Jonstorps Ishall

Första perioden: 1–0 (16.41) Liam Axelsson (Noel Blommefors, Victor Johansson).

Andra perioden: 2–0 (28.48) Petter Olsson (Liam Axelsson, Oscar Johansson), 2–1 (35.18) Oliver Svenningsson (Emil Åberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 4-0-1

Kungälv: 0-0-5

Nästa match:

Jonstorp: IF Troja-Ljungby, borta, 29 november

Kungälv: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 29 november