Jonathan Dahlén tremålskytt i Timrås seger mot Linköping

Timrå vann med 5–2 mot Linköping

Jonathan Dahlén tremålsskytt för Timrå

Andra raka förlusten för Linköping

Jonathan Dahlén stod för ett hattrick när Timrå besegrade Linköping på bortaplan med 5–2 (1–1, 2–0, 2–1) i SHL.

Det var första segern för Timrå. I premiären förlorade laget med 2–3 mot Leksand .

Jonathan Dahlén med tre mål för Timrå

Första perioden var jämn. Linköping inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Markus Ljungh efter bara 30 sekunder, men Timrå kvitterade genom Eddie Genborg efter 17.29. I andra perioden var det Timrå som dominerade och gick från 1–1 till 1–3 genom två mål av Jonathan Dahlén. 8.36 in i tredje perioden slog Robin Kovacs till på pass av David Bernhardt och Markus Ljungh och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Linköping.

10.59 in i perioden nätade Timrås Jonathan Dahlén återigen och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 1.44 kvar att spela genom Emil Pettersson framspelad av Sebastian Hartmann.

Jonathan Dahlén gjorde tre mål för Timrå och Emil Pettersson stod för tre poäng, varav ett mål.

Linköping möter Djurgården i nästa match hemma torsdag 18 september 19.00. Timrå möter samma dag Växjö hemma.

Linköping–Timrå 2–5 (1–1, 0–2, 1–2)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (0.30) Markus Ljungh (Theodor Lennström, Christoffer Ehn), 1–1 (17.29) Eddie Genborg (Anton Heikkinen, Simon Forsmark).

Andra perioden: 1–2 (20.59) Jonathan Dahlén (Linus Nässén, Emil Pettersson), 1–3 (26.58) Jonathan Dahlén (Linus Nässén, Emil Pettersson).

Tredje perioden: 2–3 (48.36) Robin Kovacs (David Bernhardt, Markus Ljungh), 2–4 (50.59) Jonathan Dahlén, 2–5 (58.16) Emil Pettersson (Sebastian Hartmann).

Nästa match:

Linköping: Djurgårdens IF, hemma, 18 september

Timrå: Växjö Lakers HC, hemma, 18 september