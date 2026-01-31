Jonas Risberg i form när Nyköping vann mot Mörrum

Nyköping-seger med 7–4 mot Mörrum

Jonas Risberg med två mål för Nyköping

Nico Vuorijärvi matchvinnare för Nyköping

Hemmalaget Nyköping tog hem de tre poängen efter seger mot Mörrum i hockeyettan södra. 7–4 (3–0, 2–2, 2–2) slutade matchen på lördagen.

– Skönt med islossning! Vi får en väldigt bra start där vi kommer ut starkt och är aggressiva. Sen blir det lite ställningskrig där vi hanterar händelserna på ett vuxet och bra sätt, tyckte Nyköpings huvudtränare Tobias Snäll.

Nyköping hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot Mörrum.

Nyköping dominerade i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 5–2.

Nyköping gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 5–2 till 7–2, målen av John Moberg och William Hildebertszon och punkterade matchen.

Calle Arvedson och Leo Klavhed reducerade förvisso men närmare än 7–4 kom inte Mörrum. Nyköping tog därmed en stabil seger.

John Moberg och Albin Stark gjorde ett mål och tre assist var för Nyköping.

Det här betyder att Nyköping är kvar på 19:e plats och Mörrum stannar på tolfte plats, i serien.

När lagen senast möttes vann Mörrum med 5–1.

Fredag 6 februari 19.00 spelar Nyköping borta mot Grästorps IK. Mörrum möter Hanviken borta i Tyresö Ishall söndag 1 februari 16.00.

Nyköping–Mörrum 7–4 (3–0, 2–2, 2–2)

Hockeyettan södra, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (8.32) Jonas Risberg (Albin Stark, William Hildebertszon), 2–0 (9.52) Albin Stark (John Moberg, Alexander Åkerfelt), 3–0 (13.23) Jonas Risberg (William Hildebertszon, Jonathan Andersson).

Andra perioden: 4–0 (20.27) Mikael Taylan (Albin Stark, John Moberg), 5–0 (27.45) Nico Vuorijärvi (John Moberg, Mikael Taylan), 5–1 (29.17) Elias Knoester (Lucas Folkesson, Alexander Sandberg), 5–2 (38.07) Mathias Kemppi (Ludwig Lönqvist).

Tredje perioden: 6–2 (47.35) John Moberg (Vigor Andersson, Albin Stark), 7–2 (48.25) William Hildebertszon (Jonathan Andersson, Alexander Åkerfelt), 7–3 (58.20) Calle Arvedson (Kevin Engvall), 7–4 (58.40) Leo Klavhed (Hugo Mörnhed, Rasmus Leijonhielm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 3-0-2

Mörrum: 3-1-1

Nästa match:

Nyköping: Grästorps IK, borta, 6 februari 19.00

Mörrum: Hanvikens SK, borta, 1 februari 16.00