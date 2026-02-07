Jonas Flodström låg bakom segern för Lindlöven mot Avesta

Lindlöven vann med 6–3 mot Avesta

Jonas Flodström med tre mål för Lindlöven

Andra raka segern för Lindlöven

Ett hattrick stod Lindlövens Jonas Flodström för i matchen mot Avesta i U20 division 1 västra A herr. Lindlöven vann på hemmaplan med 6–3 (2–1, 1–1, 3–1).

Med det tog hemmalaget Lindlöven en skön revansch, eftersom Avesta vann senaste mötet lagen emellan med hela 10–5.

Jonas Flodström gjorde tre mål för Lindlöven

Lindlöven startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Casper Sedell och Jonas Flodström innan Avesta svarade och gjorde 2–1 genom Linus Vallin.

Linus Vallin kvitterade för Avesta tidigt i andra perioden. Efter 10.43 i andra perioden slog Noah Fromell till framspelad av Lukas Ytter och Noah Lagerman och gav Lindlöven ledningen.

Avesta kvitterade till 3–3 genom Linus Vallin med knappt fyra minuter kvar att spela. Målet kom med 3.32 kvar att spela.

Lindlöven stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–3 till 6–3 på bara 1.20. Lindlöven tog därmed en klar seger.

Linus Vallin gjorde tre mål för Avesta. Jonas Flodström gjorde tre mål för Lindlöven.

Lindlöven ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Avesta ligger på femte plats.

Nästa motstånd för Lindlöven är Häradsbygden. Lagen möts onsdag 11 februari 19.15 i Clas Ohlson Foundation Arena.

Lindlöven–Avesta 6–3 (2–1, 1–1, 3–1)

U20 division 1 västra A herr, Lindehov

Första perioden: 1–0 (3.20) Casper Sedell, 2–0 (6.22) Jonas Flodström (Casper Sedell, Viggo Nordin), 2–1 (16.05) Linus Vallin (Carl Berglund, Max Johansson-Noresson).

Andra perioden: 2–2 (21.00) Linus Vallin, 3–2 (30.43) Noah Fromell (Lukas Ytter, Noah Lagerman).

Tredje perioden: 3–3 (56.28) Linus Vallin (Artem Sharets), 4–3 (58.11) Jonas Flodström (Anton Larsson, Nils Hagsten), 5–3 (58.52) Lukas Ytter (Noah Fromell, Axel Sander), 6–3 (59.31) Jonas Flodström (Wiggo Centervad, Anton Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 3-0-2

Avesta: 3-0-2

Nästa match:

Lindlöven: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 11 februari 19.15