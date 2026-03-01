Brynäs tog hem segern mot AIK – Cedrik Johansson matchvinnare

Brynäs vann med 4–1 mot AIK

Cedrik Johansson med två mål för Brynäs

Alieu Moldal Bah avgjorde för Brynäs

Brynäs besegrade AIK hemma i söndagens match i U20 nationell norra. 4–1 (4–0, 0–0, 0–1) slutade matchen.

– Bra laginsats från oss där jag tycker vi spelar tillsammans på ett bra sätt. Skönt också att säkra seriesegern, kommenterade Brynäs tränare Victor Grönberg.

Brynäs stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

AIK reducerade till 4–1 med 1.35 kvar att spela genom William Carlsson efter förarbete av Tim Lindström och Rasmus Lindström Calland. Fler mål än så blev det inte för AIK.

Det här var fjärde mötet mellan Brynäs och AIK den här säsongen. AIK har tagit två segrar före den här matchen. Brynäs IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Brynäs tar sig an Skellefteå AIK U20 i nästa match hemma lördag 7 mars 14.00. AIK möter samma dag 15.30 Djurgården hemma.

Brynäs–AIK 4–1 (4–0, 0–0, 0–1)

U20 nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (1.21) Cedrik Johansson (Theo Östberg, Hugo Östberg), 2–0 (6.35) Alieu Moldal Bah (Emil Saaby Jakobsen, Tim Östling), 3–0 (12.53) Melwin Larsson (Leo Berggren), 4–0 (17.21) Cedrik Johansson (Theo Östberg, Hugo Östberg).

Tredje perioden: 4–1 (58.25) William Carlsson (Tim Lindström, Rasmus Lindström Calland).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-0-2

AIK: 2-2-1

Nästa match:

Brynäs: Skellefteå, hemma, 7 mars 14.00

AIK: Djurgårdens IF, hemma, 7 mars 15.30