Joel Åhgren i form när IFK Tumba IK 2 vann mot IFK Österåker Hockey

IFK Tumba IK 2-seger med 6–3 mot IFK Österåker Hockey

IFK Tumba IK 2:s femte seger på de senaste sex matcherna

Joel Åhgren gjorde två mål för IFK Tumba IK 2

Bortalaget IFK Tumba IK 2 tog hem de tre poängen efter seger mot IFK Österåker Hockey i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. 3–6 (0–0, 1–3, 2–3) slutade matchen på söndagen.

Segern var IFK Tumba IK 2:s femte på de senaste sex matcherna.

I och med detta har IFK Österåker Hockey sex förluster i rad.

Benjamin Sundlöf bakom IFK Tumba IK 2:s avgörande

Den första perioden slutade 0–0.

Efter 9.24 i andra perioden gjorde IFK Tumba IK 2 0–1 genom Gabriel Constantinescu.

IFK Österåker Hockey kvitterade till 1–1 genom Leo Martins Grikis efter 11.04 av perioden.

IFK Tumba IK 2 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Joel Åhgren och Dennis Löfving.

IFK Tumba IK 2 startade också tredje perioden bäst. Laget gick från 1–3 till 1–4. Men IFK Österåker Hockey svarade och gjorde 2–4.

Därefter var det dock IFK Tumba IK 2 som avgjorde. Laget gjorde först 2–5 och sen kom också 2–6 med 16 minuter kvar att spela genom Bobo Thorsson på pass av Dennis Löfving. IFK Österåker Hockey hann få in en reducering till och slutresultatet blev 3–6.

Joel Åhgren gjorde två mål för IFK Tumba IK 2 och spelade fram till ett mål och Dennis Löfving stod för tre poäng, varav ett mål.

När lagen möttes senast vann Tumba 2 med 5–2.

IFK Österåker Hockey tar sig an Spånga i nästa match borta torsdag 5 mars 19.35. IFK Tumba IK 2 möter Tullinge U18 hemma tisdag 3 mars 19.30.

IFK Österåker Hockey–IFK Tumba IK 2 3–6 (0–0, 1–3, 2–3)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Österåker Sportcentrum

Andra perioden: 0–1 (29.24) Gabriel Constantinescu (Joel Åhgren), 1–1 (31.04) Leo Martins Grikis (Dempsey Ferngren), 1–2 (37.21) Joel Åhgren (Viktor Ollila), 1–3 (38.01) Dennis Löfving (Viktor Ollila).

Tredje perioden: 1–4 (41.27) Benjamin Sundlöf, 2–4 (41.44) Leo Martins Grikis (Oskar Edlund), 2–5 (44.52) Joel Åhgren (Benjamin Sundlöf, Dennis Löfving), 2–6 (50.17) Bobo Thorsson (Dennis Löfving), 3–6 (51.38) Viktor Sundström (Philip Pettersson, Eliott Rosén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Österåker Hockey: 0-0-5

IFK Tumba IK 2: 4-0-1

Nästa match:

IFK Österåker Hockey: Spånga IS IK 1, borta, 5 mars 19.35

IFK Tumba IK 2: Tullinge TP HC, hemma, 3 mars 19.30